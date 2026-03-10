Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las tareas de prevención y control que se desarrollan de manera permanente en las rutas de la provincia, la Dirección General de Policía Caminera llevó adelante una serie de operativos entre el 16 de febrero y el 10 de marzo que arrojaron cifras significativas en materia de fiscalización vehicular, identificación de personas y detección de infracciones.

Durante ese período, los controles se desplegaron en distintos puntos estratégicos de la red vial de Santa Cruz con el objetivo de reforzar la seguridad en los corredores más transitados, prevenir siniestros viales y detectar posibles situaciones vinculadas a delitos o personas con requerimientos judiciales.

Según los datos oficiales difundidos por las autoridades, en total fueron controlados 39.170 vehículos que circulaban por rutas provinciales y nacionales que atraviesan el territorio santacruceño. Además, en el marco de estos procedimientos se identificó a 85.267 personas que transitaban por la provincia, ya sea como conductores o acompañantes.

Las tareas incluyeron controles de documentación, verificación de licencias de conducir, revisión del estado general de los vehículos y la realización de test de alcoholemia a conductores seleccionados durante los operativos.

Uno de los aspectos que suele ocupar un lugar central en este tipo de procedimientos es la detección de conductores que circulan bajo los efectos del alcohol. En este sentido, los operativos realizados durante las últimas semanas permitieron registrar 24 casos de alcoholemia positiva, lo que derivó en la retención de los conductores involucrados conforme a la normativa vigente.

La conducción bajo los efectos del alcohol continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales graves en todo el país. Por ese motivo, las autoridades insisten en la importancia de reforzar los controles y concientizar a los conductores sobre los riesgos que implica manejar en esas condiciones.

Además de las alcoholemias positivas, el balance de los operativos indica que se labraron 98 actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante los controles. Entre las faltas más frecuentes suelen encontrarse la ausencia de documentación obligatoria, problemas en el estado del vehículo o incumplimientos de normas básicas de tránsito.

Como parte de las medidas adoptadas en esos casos, también se procedió al secuestro de 33 vehículos que presentaban irregularidades que impedían su circulación o que se encontraban vinculados a infracciones de mayor gravedad.

Otro dato relevante surgido de estos controles está relacionado con la detección de personas con requerimientos judiciales vigentes. A través de la consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los efectivos identificaron a 14 personas que registraban medidas judiciales activas y eran buscadas por la Justicia.

En estos casos, los procedimientos se realizaron conforme a lo dispuesto por las autoridades judiciales. Las personas identificadas fijaron domicilio y posteriormente recuperaron su libertad, mientras continúan las actuaciones correspondientes.