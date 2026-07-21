Una vecina de Río Gallegos inició una campaña de difusión para intentar identificar al conductor o conductora que chocó su automóvil mientras permanecía correctamente estacionado y luego abandonó el lugar sin brindar sus datos ni hacerse responsable de los daños ocasionados. El episodio ocurrió durante la mañana del lunes en una transitada zona de la ciudad y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya comenzaron a circular ampliamente a través de las redes sociales.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho tuvo lugar entre las 8 y las 9 de la mañana, en inmediaciones de las calles San Martín y Comodoro Py, un sector con importante circulación vehicular durante las primeras horas del día. De acuerdo con el relato de la propietaria del vehículo, el automóvil permanecía estacionado cuando otro rodado impactó contra él y, lejos de detenerse para intercambiar información o verificar los daños, continuó su recorrido y se retiró del lugar.

La secuencia quedó registrada en dos videos que la damnificada decidió hacer públicos a través de Facebook con el objetivo de que algún vecino pueda reconocer el vehículo involucrado o aportar datos que permitan identificar a quien iba al volante.

En las imágenes se observa cómo el automóvil que circulaba por la calle se aproxima desde atrás hasta golpear al vehículo estacionado. Tras el impacto, el conductor continúa la marcha sin detenerse. Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la persona que manejaba ni las características completas del rodado involucrado.

El episodio ocurrió en una jornada particularmente complicada para el tránsito en Río Gallegos. Las bajas temperaturas, la presencia de nieve acumulada y sectores con hielo sobre la calzada generaron condiciones adversas para la circulación en distintos puntos de la capital santacruceña.

Como suele ocurrir durante el invierno patagónico, las calles se vuelven especialmente resbaladizas y obligan a extremar las medidas de seguridad. Reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de frenado y realizar maniobras suaves son recomendaciones reiteradas por las autoridades para evitar derrapes y colisiones.

Si bien las imágenes muestran el momento del choque, por ahora no existen precisiones oficiales respecto de las causas que provocaron el impacto. No puede descartarse que las condiciones del pavimento hayan influido en la maniobra, aunque ello no exime de la obligación legal de detenerse tras un siniestro vial y brindar los datos correspondientes a la persona afectada.

Si bien el auto intentó frenar, terminó chocando contra el rodado estacionado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Precisamente, ese es uno de los aspectos que más indignación generó entre vecinos que observaron las imágenes. Más allá de las circunstancias que pudieron derivar en el choque, el hecho de abandonar el lugar sin identificarse dejó a la propietaria del vehículo sin posibilidad de resolver de manera inmediata la situación derivada de los daños materiales.

Con la difusión de los videos, la mujer espera que alguien pueda aportar información útil para avanzar en la identificación del vehículo. La publicación comenzó a compartirse rápidamente en distintas plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron su apoyo y colaboraron replicando las imágenes con la expectativa de que el responsable pueda ser localizado.

La propietaria del automóvil solicitó especialmente la colaboración de quienes hayan transitado por la zona de San Martín y Comodoro Py durante la franja horaria en la que ocurrió el hecho o de quienes cuenten con cámaras particulares que puedan haber registrado el paso del vehículo involucrado.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse directamente con María al teléfono 2966-382494, con la esperanza de obtener algún dato que permita identificar al conductor o conductora y avanzar en el correspondiente reclamo por los daños sufridos.