Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la mañana de este domingo en la capital santacruceña se vio alterada por una seguidilla de accidentes viales registrados en distintos puntos de la ciudad. El último siniestro reportado hasta el momento ocurrió en el barrio Fátima, en la intersección de las calles Ameghino y Pasteur.

Según la información brindada por personal de Seguridad Vial que intervino en el lugar, dos vehículos Renault Clio protagonizaron una colisión en la mencionada esquina. A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas.

Foto: Candela Márquez/La Opinión Austral

A pedido de la conductora de unos de los vehículos involucrados, se le practicó un test de alcoholemia al joven que manejaba el otro Renault Clio. El resultado del control fue negativo, por lo que se descartó la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente.

Más allá de los daños materiales en ambos autos producto del impacto, el incidente no dejó heridos ni provocó daños en las viviendas cercanas a la esquina.

Este episodio se suma a otros dos accidentes de tránsito registrados durante la mañana del domingo en la capital santacruceña: el primero en la zona de circunvalación y Asturias que dejó a un motociclista internado en el hospital, y otro vuelco en la Autovía 17 de Octubre sobre la Avenida Balbín.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuáles habrían sido las causas que provocaron este tercer siniestro vial en Río Gallegos.

Foto: Candela Márquez/La Opinión Austral