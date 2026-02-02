Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un motociclista de 26 años murió tras un choque frontal con un automóvil en la provincia de Río Negro. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1.007 de la Ruta Nacional 22, en cercanías de la localidad de Darwin.

En ese punto, una familia que viajaba en un Chevrolet Prisma blanco desde la ciudad neuquina de Zapala con destino a Las Grutas colisionó de frente con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, según informaron medios locales.

La víctima fue identificada como Mario Oscar Navarro, quien circulaba en sentido Choele Choel–Darwin y perdió la vida a raíz de las graves lesiones sufridas en el impacto. El automóvil era conducido por un policía retirado de 66 años, acompañado por su esposa de 63, otros dos adultos de 67 y un niño de 7.

Producto de la violencia del choque, ambos rodados quedaron completamente destruidos: la rueda delantera izquierda del Prisma se desprendió y la moto terminó a un costado de la traza. Por ese motivo intervinieron efectivos de la Comisaría 8ª de Choele Choel.

Personal del Gabinete de Criminalística llevó adelante las pericias correspondientes y el Cuerpo de Seguridad Vial interrumpió el tránsito durante varios minutos para preservar la escena. La Justicia avanza en la investigación para establecer cómo se produjo el accidente, que generó estupor y conmoción en la comunidad, especialmente por tratarse de un sector muy transitado durante la temporada de vacaciones.

