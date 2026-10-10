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Un fuerte choque entre una Volkswagen Saveiro y una Ford EcoSport se produjo este sábado en la avenida Asturias de Río Gallegos, a pocos metros de la cancha de Boca y en inmediaciones del ingreso al barrio Los Arrabales. Como consecuencia del impacto, un hombre mayor que viajaba en la EcoSport fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Gallegos, mientras que el conductor de la Saveiro denunció que algunos de los ocupantes del otro vehículo intentaron agredirlo.

Ambos vehículos sufrieron importantes daños y quedaron sobre la vereda del sector central de la avenida. En el lugar intervino personal de la Policía de Santa Cruz.

Cómo fue el choque en la avenida Asturias

Según el conductor de la Saveiro la EcoSports dobló a la izquierda y se cruzó de carril sin poner la luz de giro. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según el relato del conductor de la Saveiro, ambos vehículos circulaban hacia Circunvalación: la EcoSport iba por el carril derecho mientras que el de la camioneta lo hacía por la izquierda. Cuando la EcoSport intentó girar a la izquierda para ingresar al barrio Los Arrabales se produjo el siniestro.

El hombre sostuvo que la camioneta realizó la maniobra sin señalizarla. “Así nomás, dobló así por este lado”, afirmó al ser consultado sobre el uso de la luz de giro.

En la EcoSport viajaban cinco personas. Uno de los ocupantes, un hombre de entre 60 y 70 años, sufrió golpes y fue trasladado al hospital, acompañado por otro de los pasajeros. No se informó oficialmente sobre su estado de salud.

Denunció que intentaron agredirlo

Tras el impacto se produjeron momentos de tensión. El conductor de la Saveiro aseguró que algunos ocupantes de la camioneta intentaron golpearlo y señaló a una mujer como la principal involucrada.

El conductor de la Saveiro dijo que una joven que iba a bordo del otro vehículo intentó agredirlo. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, una persona que viajaba en la EcoSport se negó a dar declaraciones y pidió que apagaran la cámara del móvil de La Opinión Austral.

Documentación y circulación

Durante la transmisión se mencionó que la Saveiro podría tener el seguro vencido, aunque ese dato no fue confirmado de manera independiente. Consultado al respecto, el conductor aseguró que había entregado la documentación.

El conductor de la EcoSports fue trasladado al hospital de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

La camioneta está registrada a nombre de una empresa constructora que tiene a su cargo obras de viviendas en el barrio San Benito.

La avenida Asturias no fue cortada al tránsito. Los vehículos que circulaban hacia el oeste continuaron por la calle colectora mientras trabajaban los efectivos policiales y los servicios de emergencia.