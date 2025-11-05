Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una familia del barrio Juan Pablo II de Río Gallegos enfrenta un momento desesperante luego de que un voraz incendio destruyera por completo su vivienda ubicada en la intersección de Sgto.1º P.M. José Riquelme y Pionero Olegario Sierpe. El fuego consumió gran parte del inmueble, afectando principalmente el primer piso y dejando a sus cinco habitantes sin pertenencias.

El siniestro ocurrió este martes por la tarde cuando los dueños no se encontraban en el hogar. Sin embargo, dentro de la vivienda estaban las tres mascotas familiares: una gatita falleció a causa del humo y las llamas, otro gato fue rescatado y un gatito continúa desaparecido.

La familia está buscando intensamente al gatito perdido, que responde al nombre de Negro. “No es muy dócil, tiene una orejita media caída y fue operado hace poco“, contó su dueña a La Opinión Austral. Si alguien lo ve o puede brindar información, agradecerán cualquier dato para poder dar con él en medio de este difícil momento.

“Negro”, el gatito desaparecido tras el incendio.

El trabajo de los bomberos y la policía se extendió por más de dos horas para controlar el incendio y evitar que se propagara a casas vecinas. Las primeras pericias apuntan a un origen accidental, aunque las causas exactas siguen bajo investigación.

“Perdimos absolutamente todo”: el pedido de ayuda

La familia está integrada por Mariana Flores (dueña de la casa), su pareja —quien se había mudado recientemente al lugar y al momento del incendio se encontraba internado— y los tres hijos de la mujer: Sasha de 22 años, un joven de 20 años y una adolescente de 17.

Sasha contó el duro momento que atraviesan: “Estamos necesitando de todo. Ropa, colchones, camas, muebles… lo que sea nos viene bien. Perdimos absolutamente todo”, expresó a La Opinión Austral.

Actualmente lograron conseguir un espacio donde quedarse de manera temporal, pero requieren asistencia urgente para volver a empezar.

Cómo colaborar con la familia

Para quienes deseen ayudar, están recibiendo donaciones de ropa, muebles, artículos de primera necesidad y ropa de cama.

📞 Teléfonos de contacto para donar o aportar información sobre el gatito:

2966 254475

2966 701083

💳 Alias para colaborar: Mariana32.lemon

Ropa y calzado necesarios

👟 Calzado:

Mujer: 37 y 39

Hombre: 40 y 41

👖 Ropa mujer:

Pantalones: 40, 44 y 48

Remeras: S, M y XL

👕 Ropa hombre:

Pantalones: 42 y 46

Remeras: M y L

También se solicita colchones, camas, muebles y ropa de cama para ayudar a la familia a recomponer su hogar.