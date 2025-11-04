Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz confirmó en todas sus partes la condena a prisión perpetua contra Pablo Alejandro Núñez, exintegrante de la Policía de Santa Cruz, hallado culpable del femicidio doblemente agravado de Jesica Minaglia, ocurrido en la localidad de Piedra Buena entre el 14 y el 15 de abril de 2020.

La primera foja del fallo del Tribunal Superior de Justicia.

En el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, el máximo órgano judicial rechazó el recurso de casación presentado por los defensores particulares Mauricio Mariani y Santiago Pinto, quienes habían cuestionado la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. Los magistrados sostuvieron que el fallo de condena no incurrió en arbitrariedad ni en errores de valoración, y que las pruebas fueron analizadas de manera integral, lógica y razonada, en línea con los principios de la sana crítica racional.

Entre los argumentos del recurso, la defensa había planteado la nulidad de las declaraciones de los padres y el hermano del acusado, por supuesta violación del artículo 226 del Código Procesal Penal, y denunció presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las zapatillas secuestradas a Núñez, donde se hallaron rastros de sangre. También alegó que la sentencia era “arbitraria” por una “absurda valoración” de las pruebas.

El Tribunal Superior descartó cada uno de esos planteos. Señaló que las declaraciones de los familiares del imputado no fueron utilizadas como prueba de cargo, que no existió perjuicio concreto y que la cadena de custodia fue preservada correctamente. En cuanto a la presencia de la fiscal en el allanamiento, los jueces la consideraron una garantía de debida diligencia reforzada, conforme los estándares internacionales en materia de violencia de género.

Jesica Minaglia en la escuelita del río, junto a sus alumnos.

El fallo cita expresamente el precedente “Casal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga a los tribunales superiores a realizar un control integral de la sentencia condenatoria, y el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” de la Corte Interamericana, que exige que las revisiones no sean meramente formales sino sustanciales.

Al analizar la prueba, el TSJ destacó los testimonios de familiares y amigas que describieron el clima de hostigamiento y miedo que vivía Jesica Minaglia, quien había decidido terminar la relación. La madre de la víctima relató que Núñez le mintió al decir que estaba cuidando al hijo de ambos cuando en realidad el niño estaba con sus abuelos, y que fue él quien la instó a ir a la casa donde finalmente halló el cuerpo sin vida de su hija.

La última foja, con la firma de Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña, Carlos Enrique Arenillas y Fernando Costabel.

El Tribunal valoró además el resultado de las pericias científicas, que confirmaron la presencia de sangre de la víctima en las zapatillas del acusado, y las imágenes de cámaras de seguridad que ubicaron a Núñez desplazándose esa noche en distintos vehículos, intentando no ser detectado.

El fallo cita el informe del médico forense Dr. Francisco Echandi, quien determinó que Jesica murió a causa de múltiples golpes en el cráneo —doce en total—, en un cuadro de “over killing”, expresión utilizada para describir una violencia extrema motivada por razones de género. También se valoró la pericia psicológica de la Lic. Saucedo, que describió el accionar del autor como metódico y organizado, coherente con el perfil de un agente policial con entrenamiento.

“El imputado se valió de sus conocimientos profesionales para intentar ocultar las pruebas que lo incriminaban, pero no pudo lograrlo”, remarcaron los jueces en el fallo. Agregaron que la conducta del condenado evidenció una planificación previa y frialdad emocional, elementos que refuerzan la calificación de femicidio con alevosía.

De esta forma, el Tribunal Superior resolvió rechazar el recurso de casación, confirmar la condena de prisión perpetua, y dejar asentada la reserva del caso federal interpuesta por la defensa.

Pablo Núñ,ez sentenciado por el crimen.

La resolución, con fecha del 30 de octubre, fue firmada por Reneé Guadalupe Fernández, como presidenta del TSJ, y los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos, y Carlos Enrique Arenillas como vocal subrogante, además del secretario del TSJ, Fernando Costabel.

Los vocales Paula Ludueña, Reneé Fernández, María de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta.

La resolución aclara, además, que el vocal Fernando Basanta participó en la deliberación del fallo, aunque no firmó la sentencia por encontrarse suspendido en sus funciones.

Nelly, madre de Jesica, y el resto de sus familiares, fueron notificados este martes de la resolución.