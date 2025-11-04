Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un voraz incendio consumió gran parte de una vivienda en la intersección de Sgto.1º P.M. José Riquelme y Pionero Olegario Sierpe, en el barrio Juan Pablo II de Río Gallegos, durante la tarde de este martes. Las pérdidas materiales fueron totales, especialmente en el primer piso, donde las llamas causaron los mayores daños.

El siniestro ocurrió cuando los propietarios no estaban en el hogar, aunque sí se encontraban sus tres mascotas. Lamentablemente, una gatita murió por el fuego y el humo, un gato logró ser rescatado y otro continúa desaparecido.

La familia pide colaboración para encontrar al gatito perdido, que responde al nombre de Negro. “No es muy dócil, tiene una orejita media caída y fue operado hace poco“, contó su dueña a La Opinión Austral. Si alguien lo ve o puede brindar información, agradecerán cualquier dato para poder dar con él en medio de este difícil momento.

“Negro”, el gatito desaparecido tras el incendio.

Bomberos trabajaron durante dos horas

Personal de Bomberos y efectivos policiales trabajaron intensamente durante más de dos horas para sofocar el incendio y evitar la propagación a viviendas cercanas. Según las primeras pericias, el origen del fuego sería accidental, aunque la causa exacta sigue bajo investigación.

“Perdimos absolutamente todo”: el pedido desesperado de la familia

La familia que habitaba la vivienda —compuesta por una madre, su pareja y sus tres hijos— quedó prácticamente con lo puesto.

“Ahora estamos un poco más tranquilos, por fortuna conseguimos un lugar para estar temporalmente. La verdad que estamos necesitando de todo… Perdimos absolutamente todo”, expresó Sasha Gallardo (22), hija mayor de la familia, en diálogo con La Opinión Austral.

Sasha vive con su madre Mariana Flores, su hermano de 20 años, su hermana de 17 y la pareja de su madre, quien recientemente se había mudado y estaba internado al momento del incendio.

Cómo ayudar a la familia

Ante la devastadora pérdida, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia a recuperar parte de lo perdido.

Además, se necesita ropa, colchones, camas, ropa de cama y muebles.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números 2966-254475 / 2966-701083

Alias para donaciones: Mariana32.lemon

Necesidades urgentes:

👟 Calzado

Mujer: 37 y 39

Hombre: 40 y 41

👕 Ropa de mujer

Pantalones: talles 40, 44 y 48

Remeras: S, M y XL

👔 Ropa de hombre

Pantalones: talles 42 y 46

Remeras: M y L