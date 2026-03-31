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Desde las nueve de la mañana de este miércoles, la Cámara Oral de Río Gallegos se convertirá en el epicentro de un proceso judicial que mantiene en vilo a toda la comunidad. Se trata de la segunda causa contra el ex concejal Emilio “Bubba” Maldonado, actualmente detenido, en un expediente que vuelve a poner bajo análisis hechos de extrema sensibilidad social y que ya habían generado un fuerte impacto en la capital santacruceña.

El caso no es nuevo para los vecinos de la ciudad y es seguido por La Opinión Austral desde un primer momento, por el contrario, remite a uno de los episodios más resonantes de los últimos años, cuando en septiembre de 2020 dos madres denunciaron al entonces funcionario por presuntos abusos sexuales contra sus hijas, ambas menores de diez años. Aquella acusación, que derivó en su inmediata detención, marcó un antes y un después tanto en el ámbito político como en el social, en un contexto atravesado por la pandemia de Covid-19 y las estrictas restricciones de circulación.

Cubiertas quemadas afuera de la casa de Maldonado en el 2020. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

A pesar de ese escenario inédito, el reclamo de justicia logró abrirse paso en las calles. Hubo marchas, manifestaciones frente al domicilio del ex edil, quema de cubiertas y la colocación de carteles en las inmediaciones del Concejo Deliberante, donde Maldonado se desempeñaba como presidente. La tensión social escaló rápidamente y dejó en evidencia el nivel de conmoción que generaron las denuncias.

“Soy inocente”, fueron las últimas palabras públicas de Maldonado antes de ser alojado en la Comisaría Sexta, en el barrio Evita. Para la entonces jueza Valeria López Lestón, sin embargo, existían elementos suficientes para avanzar con la privación de la libertad del imputado. Desde aquel 25 de septiembre de 2020, el ex concejal permanece detenido.

El ex concejal tras ser detenido. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

Su recorrido dentro del sistema penitenciario incluyó distintos destinos: primero la Comisaría Sexta, luego la Seccional Séptima -donde compartió espacio con efectivos de fuerzas de seguridad detenidos- y finalmente la Unidad Penitenciaria N°2, donde actualmente cumple una condena a 16 años de prisión impuesta por el Tribunal de la Cámara Oral que en ese momento era presidido por Joaquín Cabral. Según pudo saber este diario, Maldonado pasa sus días actualmente realizando cursos de carpintería y de otros oficios.

El juicio que comenzará este miércoles representa una nueva instancia clave. Maldonado será trasladado a primera hora de la mañana, en un operativo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), e ingresará al edificio judicial por una puerta lateral cerca de las ocho, en una medida orientada a reforzar la seguridad. Una hora más tarde dará inicio el debate de valoración en su contra.

Emilio Maldonado tras la indagatoria por la primera causa, cuando todavía estaba en libertad. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La causa está caratulada como “abuso sexual simple (cuatro hechos) en concurso real”, figura prevista en el artículo 119, primer párrafo, en concordancia con el artículo 55 del Código Penal. Se trata de una imputación que, por su naturaleza, exige un análisis minucioso de la prueba y de los testimonios que serán expuestos ante el tribunal.

Según pudo saber este medio, el cuerpo judicial estará presidido por María Alejandra Vila, acompañada por Jorge Yance como vocal titular y Carlos Arenillas como vocal subrogante. La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Verónica Zuvic, mientras que la querella será impulsada por Sergio Macagno. Por su parte, la defensa del ex concejal recaerá en Juan Botik, quien asumió el rol tras el apartamiento de anteriores defensores.

María Alejandra Vila, Jorge Yance y Carlos Arenillas, durante un juicio del 2023. En esta oportunidad, será Vila quien presida el debate. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El desarrollo de la audiencia promete ser extenso. Se prevé la declaración de al menos doce personas, entre familiares de las presuntas víctimas y testigos de concepto, lo que podría prolongar el debate durante toda la jornada. No se descarta además la posibilidad de una nueva indagatoria del imputado, así como la presentación de alegatos que podrían extender los tiempos procesales.

En caso de que la audiencia no concluya en el día, el debate pasará a un cuarto intermedio y se retomará la próxima semana, condicionado por el calendario de feriados que incluye el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y la celebración del Viernes Santo. Si, por el contrario, el proceso logra cerrarse en una sola jornada, el veredicto no será inmediato: el tribunal cuenta con un plazo de cinco días hábiles para deliberar, por lo que la sentencia podría conocerse dentro de aproximadamente dos semanas.

La fiscal de Cámara Verónica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En la previa al debate, una de las madres que llevaron a juicio a Maldonado en primer momento, mostró su solidaridad con las familias que ahora afrontarán un proceso similar en la mañana del miércoles. A través de las redes sociales indicó: “Mañana (por este miércoles) comienza un segundo juicio contra Maldonado, y como madre de una de las víctimas, quiero pedirles a los jueces y al fiscal que sean justos y que la condena sea una verdadera justicia para todas las víctimas“.

Juan Botik, abogado de Maldonado, durante el juicio por la “Casa del Horror”. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

En otro tramo de su posteo dijo: “es hora de que se haga justicia y que este tipo de abusos no vuelvan a ocurrir. Es hora de que se entienda que cada vez que una madre o una niña pide ayuda, no se les debe atacar ni juzgar. Los comentarios malintencionados y los ataques en redes sociales solo logran callar a las víctimas y

perpetuar el daño”.

“Espero que la justicia sea coherente y firme en su decisión. Esta basura arruinó familias de por vida, y no merece piedad. Pido justicia por todas las niñas y víctimas, y que se les brinde el acompañamiento necesario para que puedan superar este trauma”.

De esta manera, la previa a un fin de semana largo tiene a la comunidad de Río Gallegos pendiente de un segundo juicio contra una personas que, debido a su calidad de personalidad pública puede llegar a afrontar una dura pena, en caso de ser encontrado responsable del abuso de cuatro menores de edad.

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