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El miércoles 1 de abril a las 9:00 comienza el segundo juicio del ex concejal Emilio Maldonado, quien ya cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual. En esta nueva instancia, enfrentará cuatro nuevos casos, todos con víctimas menores de edad.

En el nuevo debate oral se abordarán las nuevas denuncias que se sumaron a la investigación previa. Además se espera escuchar a los testigos de la causa y esperar a que el Tribunal determine responsabilidades penales en relación con las nuevas acusaciones.

El abogado querellante, Sergio Macagno, consultado por La Opinión Austral aseguró que “podrían sumarse otros 16 años” por los nuevos casos de abuso ya que se revela un patrón reiterado en la conducta del condenado.

El origen del caso que conmocionó a la sociedad de Río Gallegos

La primera denuncia contra Maldonado se presentó el 20 de junio de 2020. En ese momento, una madre acudió a la Policía para denunciar que su hija, de 10 años, había sufrido abuso sexual por parte del entonces presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos.

De una publicación en redes que se dió horas después de la presentación formal de la denuncia, se realizó una segunda denuncia con características similares, esta vez por el presunto abuso de una niña de 13 años.

La causa avanzó en sede judicial y, en septiembre de 2020, la jueza Valeria López Lestón ordenó la detención de Maldonado. Dos años más tarde, en octubre de 2022, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.

Las últimas cuatro denuncias que serán abordadas el día 1 de abril de 2026 surgieron durante y después del primer proceso judicial. Con estos nuevos hechos, el expediente reúne al menos seis denunciantes que prestaron declaración.

La voz de las denunciantes

Meses atrás, una de las denunciantes compartió un mensaje de esperanza dirigido hacia las otras menores implicadas en las denuncias: “Yo hoy en día pude salir adelante y le pido a Dios que las demás nenas puedan salir de esto se que no es fácil pero nada es imposible. Dios ya se está encargando que él sufra en la cárcel… por que humano no es.”

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