Your browser doesn’t support HTML5 audio
“Como familia, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las fuerzas, instituciones y personas que están trabajando incansablemente en la búsqueda de Gabriel.
“A la Policía de la Provincia de Santa Cruz, destacando la labor de la Comisaría Primera, que se encuentra a cargo de la investigación y nos brinda un acompañamiento constante, atendiendo y evaluando cada una de nuestras hipótesis con compromiso, profesionalismo y respeto.
Asimismo, agradecemos a Bomberos, Protección Civil, Vialidad Provincial, Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina y Fuerza Aérea Argentina; al personal de pesca que colaboró desde el primer momento, a todas las instituciones provinciales que han participado de este enorme esfuerzo y a toda la comunidad que nos ha acompañado con solidaridad, respeto y compromiso.
“Agradecemos al Ministro de Seguridad y a la Justicia, quienes nos han recibido, escuchado y demostrado un compromiso permanente. Sabemos del esfuerzo, la dedicación y la seriedad con la que se está llevando adelante esta búsqueda.
“Queremos pedir, con profundo respeto, que la búsqueda continúe y se amplíe más allá de la ciudad de Río Gallegos, hacia el interior de la provincia. Como familia, estamos convencidos de que Gabriel está con vida y bien, y mantenemos la esperanza intacta.
“También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los ciudadanos que, de manera personal o a través de instituciones provinciales, han dedicado tiempo, esfuerzo y recursos para colaborar en la búsqueda de Gabriel. Cada acción cuenta y cada gesto solidario suma.
“Al mismo tiempo, consideramos fundamental reforzar un punto clave: ante el más mínimo indicio sobre su posible paradero, solicitamos que la información sea comunicada de forma inmediata y directa a las autoridades competentes. Esto permite actuar con rapidez, coordinar los recursos adecuados y evitar demoras o confusiones que puedan perjudicar la búsqueda.
“La colaboración responsable es tan importante como la voluntad de ayudar. Sigamos trabajando juntos, con compromiso y responsabilidad, para que Gabriel aparezca lo antes posible.
“También queremos dirigirle unas palabras a Gabriel:
“Gabriel, entendemos que quizás necesitás tiempo. Solo te pedimos que, de la forma que puedas, nos hagas saber que estás bien.
“Todos te estamos esperando: tus hijos, tus padres y tus hermanos.
“Gracias a todos por el acompañamiento y por no soltarnos la mano en este momento tan difícil”.
Comunicado completo de la familia de Gabriel Mileca
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario