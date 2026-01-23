Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Como familia, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las fuerzas, instituciones y personas que están trabajando incansablemente en la búsqueda de Gabriel.

“A la Policía de la Provincia de Santa Cruz, destacando la labor de la Comisaría Primera, que se encuentra a cargo de la investigación y nos brinda un acompañamiento constante, atendiendo y evaluando cada una de nuestras hipótesis con compromiso, profesionalismo y respeto.

Asimismo, agradecemos a Bomberos, Protección Civil, Vialidad Provincial, Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina y Fuerza Aérea Argentina; al personal de pesca que colaboró desde el primer momento, a todas las instituciones provinciales que han participado de este enorme esfuerzo y a toda la comunidad que nos ha acompañado con solidaridad, respeto y compromiso.

“Agradecemos al Ministro de Seguridad y a la Justicia, quienes nos han recibido, escuchado y demostrado un compromiso permanente. Sabemos del esfuerzo, la dedicación y la seriedad con la que se está llevando adelante esta búsqueda.

“Queremos pedir, con profundo respeto, que la búsqueda continúe y se amplíe más allá de la ciudad de Río Gallegos, hacia el interior de la provincia. Como familia, estamos convencidos de que Gabriel está con vida y bien, y mantenemos la esperanza intacta.

“También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los ciudadanos que, de manera personal o a través de instituciones provinciales, han dedicado tiempo, esfuerzo y recursos para colaborar en la búsqueda de Gabriel. Cada acción cuenta y cada gesto solidario suma.

“Al mismo tiempo, consideramos fundamental reforzar un punto clave: ante el más mínimo indicio sobre su posible paradero, solicitamos que la información sea comunicada de forma inmediata y directa a las autoridades competentes. Esto permite actuar con rapidez, coordinar los recursos adecuados y evitar demoras o confusiones que puedan perjudicar la búsqueda.

“La colaboración responsable es tan importante como la voluntad de ayudar. Sigamos trabajando juntos, con compromiso y responsabilidad, para que Gabriel aparezca lo antes posible.

“También queremos dirigirle unas palabras a Gabriel:

“Gabriel, entendemos que quizás necesitás tiempo. Solo te pedimos que, de la forma que puedas, nos hagas saber que estás bien.

“Todos te estamos esperando: tus hijos, tus padres y tus hermanos.

“Gracias a todos por el acompañamiento y por no soltarnos la mano en este momento tan difícil”.

Comunicado completo de la familia de Gabriel Mileca