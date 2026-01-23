Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la angustia y la incertidumbre que atraviesa a Río Gallegos desde hace casi dos semanas, la familia de Gabriel Mileca difundió un comunicado público en el que destacó el acompañamiento de las fuerzas de seguridad y del gobierno provincial, al tiempo que solicitó que el operativo se extienda más allá de la capital santacruceña.

La desaparición de Gabriel continúa movilizando a la comunidad de Río Gallegos y a buena parte de la provincia de Santa Cruz. A trece días de que se perdiera todo rastro sobre su paradero, su familia decidió hacer pública una carta en la que no solo expresa la profunda preocupación que atraviesan, sino también un explícito agradecimiento a quienes participan del operativo de búsqueda, con una mención especial al gobierno que encabeza Claudio Vidal.

En la jornada del jueves se realizó una marcha para pedir por la aparición de Mileca. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En el comunicado al que tuvo acceso La Opinión Austral, los allegados de Gabriel remarcaron el trabajo de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, subrayando la labor de la Comisaría Primera, dependencia que tiene a su cargo la investigación. Según indicaron, desde el primer momento recibieron un acompañamiento constante, con atención a cada una de las hipótesis planteadas por el entorno familiar, en un marco que describieron como profesional y respetuoso.

El reconocimiento también se extendió a Bomberos, Protección Civil, Vialidad Provincial, el Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, organismos que se sumaron a las tareas de rastrillaje y logística en distintos puntos del territorio. La participación de personal vinculado a la actividad pesquera y de otras instituciones provinciales fue señalada como parte de un “enorme esfuerzo” coordinado para intentar dar con el paradero del hombre.

Un móvil policial y agentes frente a la estepa, en busca de Mileca. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En ese contexto, la familia de Gabriel Mileca agradeció de manera expresa al ministro de Seguridad y a la Justicia, y puso el foco en el rol del Ejecutivo provincial. Señalaron que fueron recibidos, escuchados y que perciben un compromiso permanente de las autoridades, lo que interpretan como una señal de que la búsqueda se lleva adelante con seriedad y dedicación. En un escenario donde cada hora pesa, este respaldo institucional es visto por los familiares como un elemento central para sostener la esperanza.

No obstante, junto al agradecimiento también hubo un pedido claro. La familia solicitó que el operativo no se limite a Río Gallegos y que se amplíe hacia el interior de la provincia. Están convencidos de que Gabriel se encuentra con vida y bien, y sostienen esa convicción como motor para insistir en que se exploren nuevas zonas y líneas de trabajo. En una provincia extensa, con grandes distancias y sectores de difícil acceso, ampliar el radio de búsqueda implica un desafío logístico considerable, pero para los allegados es una necesidad impostergable.

El comunicado también apeló a la comunidad, que desde el inicio ha mostrado gestos de solidaridad, difusión en redes sociales y colaboración en distintas acciones. La familia agradeció a cada vecino y vecina que aportó tiempo, recursos o simplemente acompañamiento.

Vecinos con carteles pidiendo por la aparición del trabajador de Distrigas. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Sin embargo, hicieron especial hincapié en la importancia de canalizar cualquier dato de manera directa a las autoridades competentes. Remarcaron que ante el más mínimo indicio sobre su posible paradero, la información debe ser comunicada de forma inmediata y por las vías oficiales, para evitar demoras, confusiones o datos cruzados que puedan entorpecer el trabajo.

Este punto no es menor. En casos de personas desaparecidas, la circulación de versiones no confirmadas o información fragmentada puede generar falsas pistas y desviar recursos. Por eso, el llamado a una “colaboración responsable” busca ordenar la ayuda ciudadana dentro de un esquema coordinado con las fuerzas intervinientes.

En el tramo final del mensaje, la familia se dirigió directamente a Gabriel. Con un tono íntimo y cargado de emoción, expresaron que comprenden que quizás necesite tiempo, pero le pidieron que, de la forma que pueda, les haga saber que está bien. Recordaron que lo esperan sus hijos, sus padres y sus hermanos, una imagen que sintetiza el costado humano de una historia que trasciende expedientes y operativos.