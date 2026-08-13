La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez y Alfredo Abel Morales Roa volvió a concentrar este jueves un importante despliegue de la Policía de Santa Cruz en las afueras de Río Gallegos. Con el paso de los días sin noticias sobre ambos vecinos, la fuerza provincial amplió el operativo y puso en terreno a efectivos de la Comisaría Sexta y a 94 cadetes de primero, segundo y tercer año, que participaron de un extenso rastrillaje en una zona de descampados.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, las tareas comenzaron alrededor de las 15:30, en un sector ubicado en inmediaciones de la esquina de Asturias y Circunvalación, donde se concentraron los agentes antes de iniciar el desplazamiento por el terreno. El objetivo fue recorrer de manera sistemática un área amplia y compleja, buscando cualquier elemento, señal o indicio que pudiera contribuir a establecer qué ocurrió con los dos hombres.

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El operativo fue seguido de cerca durante la jornada y contó con la presencia del móvil de exteriores de LU12 AM680, que transmitió en vivo desde el lugar. La dimensión del procedimiento dejó en evidencia la decisión de la Policía de profundizar las tareas de búsqueda y agotar las alternativas disponibles para intentar encontrar a Aguilar Pérez y Morales Roa.

César Aguilar junto a Atilas, la mascota que lo espera. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El operativo estuvo encabezado por personal policial con prestación de servicio en la Comisaría Sexta, bajo las órdenes del comisario Raúl Flores, responsable de esa dependencia.

A los efectivos se sumaron 94 cadetes pertenecientes a los distintos años de formación de la Policía de Santa Cruz. El grupo fue distribuido sobre el terreno y avanzó con una separación de pocos metros entre cada agente, con el propósito de cubrir la mayor superficie posible y evitar dejar sectores sin revisar.

La metodología permitió avanzar desde el amplio descampado ubicado en las inmediaciones de Asturias y Circunvalación hacia otros puntos de la periferia de la ciudad.

La búsqueda continuó hasta alcanzar la calle 22, en la bifurcación correspondiente a los accesos a los barrios San Benito y Ayres Argentinos. Las tareas se mantuvieron durante varias horas y se extendieron hasta el final de la luz solar, aprovechando las condiciones climáticas y de visibilidad para profundizar el rastrillaje.

Según pudo saber este diario, la intención de los investigadores fue cerrar sectores completos y dejarlos debidamente controlados, de manera que puedan descartarse determinadas áreas dentro del proceso de búsqueda.

Declaraciones

En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el comisario Raúl Flores explicó los alcances del operativo y remarcó que el despliegue forma parte de una estrategia destinada a cubrir sectores que todavía podían aportar información.

El comisario Raúl Flores hablando con La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Estamos haciendo un despliegue con los cadetes, todo lo que es este sector, y en jurisdicción de la Comisaría Séptima, aprovechando las condiciones climáticas y la luz, buscando cualquier indicio que puede ayudar”, explicó el jefe policial.

Flores confirmó que el objetivo central continúa siendo localizar a ambos hombres. “Estamos buscando a Aguilar y a Morales, tenemos que agotar todos los medios”, señaló.

La fila del centenar de agentes y el móvil de La Opinión Austral en el lugar de los rastrillajes. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La magnitud del operativo estuvo directamente relacionada con la cantidad de efectivos afectados. “Contamos con cadetes, 94 cadetes de primero, segundo y tercer año”, detalló el comisario, dando cuenta de la dimensión que alcanzó el rastrillaje.

El despliegue también busca complementar otras líneas investigativas que se desarrollan de manera paralela. En ese sentido, Flores explicó que las tareas no se limitan a los rastrillajes en espacios abiertos. “Se sigue trabajando con otros indicios, cámaras, vamos haciendo este trabajo para adelantar cuestiones y cerrar estos sectores y dejarlos bien controlados”, sostuvo.