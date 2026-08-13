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La condena a 12 años de prisión para Luka Maximiliano Seijas por el homicidio de Rubén Mansilla volvió a abrir una herida que permanece vigente en la familia del ex policía asesinado en Río Gallegos. Luego de conocerse la decisión de la Cámara Oral, uno de los familiares de la víctima realizó un fuerte descargo a través de Facebook, donde recordó la fecha del crimen y expresó su decisión de continuar reclamando justicia.

El mensaje fue publicado en un grupo de denuncias públicas este jueves y estuvo dirigido directamente a Seijas. Con un tono cargado de dolor, bronca y reproche, el familiar de Mansilla sostuvo que la condena no alcanza para reparar las consecuencias que el hecho provocó en quienes conocían a la víctima.

“Le agradeces a Dios, asesino hijo de p… que bueno que podes disfrutar de la vida porque nosotros y mi hermano Rubén Mansilla. No podemos decir lo mismo el 25 de mayo del 2024 cuando le arruinaste la vida y, ¿sabes que más? no voy a parar hasta que te pudras en la cárcel, asesino y tu amigo (por F. Díaz) igual. Tengan cuidado, gente. Hay un asesino suelto, cuiden a sus hijos, hermanos y sobrinos. Si tuvieras la conciencia tranquila hubieras declarado, asesino”, escribió.

Ese posteo tiene relación a un texto atribuido a Luka Seijas que habría escrito: “Gracias Dios! Por la misericordia, por las fuerzas, la salud del día a día para poder seguir disfrutando de la hermosa vida. Él sabe y es mi fiel testigo en todo esto, por eso estoy con la conciencia tranquila y en paz.”

En el mismo texto, el ahora condenado habría escrito: “Gracias por el amor, el apoyo y los mensajes. Se agradece de corazón. Por el aguante y por estar siempre para mi. Acá seguiremos en la lucha, la mentalidad y los objetivos están claros. A seguir aprendiendo, creciendo y fortaleciéndome. Por mí, mi familia y mi gente hermosa que me quiere ver bien”.

El contenido del mensaje refleja el estado emocional de una familia que, desde la muerte de Mansilla, atravesó un extenso proceso judicial que terminó con una condena para Seijas.

Una condena de 12 años

Tal como lo informó La Opinión Austral, la Cámara Oral de la Primera Circunscripción Judicial condenó a Luka Maximiliano Seijas a 12 años de prisión por el homicidio de Rubén Mansilla, ocurrido durante la madrugada del 25 de mayo de 2024 en Río Gallegos.

El cartel con el rostro de Rubén Mansilla, sostenido por una familiar. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Mansilla, un ex integrante de la Policía y padre de tres hijos, fue encontrado inconsciente en inmediaciones de un reconocido pub, ubicado en la zona de las calles Alberdi y Rawson. Había sufrido una violenta agresión y permaneció internado en el Hospital Regional de Río Gallegos hasta que falleció el 5 de junio de 2024, como consecuencia de las lesiones padecidas.

La mención a F. Díaz

En el mismo mensaje, el familiar también hizo referencia a F. Díaz, quien fue juzgado en el mismo proceso. La situación de Díaz fue diferente durante los alegatos. La fiscal Zuvic solicitó su absolución al considerar que, si bien había elementos que permitían ubicarlo junto a Seijas antes del hecho y en cercanías del lugar, no había sido posible determinar con suficiente precisión qué acción concreta habría realizado durante los segundos en los que ocurrió la agresión.

La querellante en la causa durante su alegato. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“No estamos diciendo que él no haya hecho nada, sino que no podemos construir qué fue lo que hizo”, había expresado la fiscal durante su alegato.

Según la postura del Ministerio Público Fiscal, tampoco se pudo acreditar un acuerdo previo, una coordinación o una conducta concreta que permitiera sostener una participación de Díaz como coautor o partícipe del ataque. Por esa razón, la Fiscalía pidió su absolución por insuficiencia probatoria.

Cabe recordar que, en el mismo sentido, la querella a cargo de Elba Soria, habló con La Opinión Austral el miércoles tras la sentencia y adelantó que: “Vamos a apelar. A partir de este momento estamos en plazo procesal para hacerlo”, sostuvo la letrada.