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El Tribunal Oral de Río Gallegos condenó este viernes al mediodía al exconcejal Emilio Maldonado a 11 años de prisión por nuevos casos de abuso sexual contra menores. La lectura de la sentencia se realizó con la presencia del acusado en la sala, en una audiencia seguida de cerca por familiares de las víctimas y medios locales, entre ellos La Opinión Austral.

Los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Carlos Arenillas definieron la pena tras analizar los hechos y las pruebas presentadas durante el juicio oral. La resolución marcó un nuevo avance en una causa que generó fuerte impacto social en la capital santacruceña.

Cuatro hechos y víctimas menores de edad

La Fiscalía sostuvo la acusación por cuatro hechos de abuso sexual simple, bajo la figura de concurso real, cometidos entre 2016 y 2020. Las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos, lo que agravó la sensibilidad del caso y su repercusión pública.

Durante los alegatos, la fiscalía pidió una pena de 11 años de prisión, pedido que la querella acompañó. La defensa, en cambio, solicitó la absolución del imputado, planteo que el Tribunal rechazó al dictar la sentencia.

Una condena que se suma a otra pena previa

Maldonado ya cumple una condena anterior de 16 años de prisión por delitos de mayor gravedad, vinculados también a abusos sexuales. Ese primer juicio expuso testimonios y pericias que evidenciaron el daño psicológico sufrido por las víctimas, lo que conmocionó a la comunidad.

Con esta nueva sentencia, la situación judicial del exconcejal se agrava. La acumulación de penas refuerza el peso de las condenas en su contra y consolida el avance de las investigaciones que continuaron tras el primer fallo.

De funcionario a condenado

El caso tuvo además un fuerte impacto político e institucional. Maldonado ocupó la presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos hasta junio de 2020, cuando una denuncia encendió la alarma. En pocas horas, el caso tomó estado público y sumó nuevas presentaciones con características similares.

Emilio Maldonado en la audiencia donde conoció que estará otros 11 años preso por abuso. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La Justicia ordenó su detención en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, permanece privado de su libertad mientras avanzan los distintos procesos judiciales en su contra.

Un caso que marcó a la comunidad

La causa Maldonado se convirtió en uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años en Santa Cruz. La reiteración de denuncias, la condición de las víctimas y el rol público del acusado profundizaron el impacto social.

Con este nuevo fallo, el Tribunal cerró otro tramo del proceso, aunque el caso mantiene su relevancia en la agenda pública y judicial de la provincia. La Opinión Austral estuvo presente en la audiencia y siguió de cerca cada instancia de una causa que sigue generando repercusiones.