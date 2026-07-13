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Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, las rutas de Santa Cruz comienzan a presentar uno de los escenarios más complejos para la circulación vehicular. La presencia de nieve, escarcha, hielo sobre la calzada, fuertes vientos y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas convierten cada viaje en un desafío que exige responsabilidad, planificación y el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

En ese contexto, la Dirección General de Policía Caminera de la Provincia de Santa Cruz emitió un nuevo recordatorio dirigido a toda la comunidad, con el propósito de reforzar las medidas preventivas y promover una circulación segura durante la temporada invernal, una época en la que las condiciones del tiempo pueden modificar en cuestión de minutos el estado de las rutas nacionales y provinciales.

Desde el organismo destacaron que la prevención no comienza cuando el conductor pone en marcha el vehículo, sino mucho antes de salir de su domicilio. Por ese motivo, insistieron en la necesidad de planificar cada desplazamiento con anticipación, informarse sobre las condiciones del camino y preparar adecuadamente el vehículo para enfrentar posibles contingencias derivadas del clima.

Las autoridades remarcaron que conocer el estado actualizado de las rutas constituye una de las herramientas más importantes para reducir riesgos. Durante el invierno santacruceño, una ruta que presenta circulación normal durante la mañana puede verse afectada horas más tarde por intensas nevadas, formación de hielo o fuertes ráfagas de viento que obliguen a restringir el tránsito o incluso a interrumpir completamente la circulación.

Por ello, recomendaron consultar siempre la información oficial antes de emprender un viaje y mantenerse atentos a las novedades que puedan surgir mientras se desarrolla el recorrido.

Un patrullero de la Policía Caminera en el paraje Tres Cerros. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Como parte de la campaña preventiva, la Dirección General de Policía Caminera difundió un carrusel informativo destinado a brindar recomendaciones prácticas para quienes transiten por las rutas de la provincia. El material incluye consejos relacionados con la preparación del vehículo, los elementos que conviene transportar, las precauciones durante la conducción y los números telefónicos de utilidad para solicitar asistencia ante una eventual emergencia.

Uno de los aspectos centrales de la campaña está vinculado al estado mecánico del vehículo. Antes de iniciar cualquier recorrido resulta indispensable verificar el correcto funcionamiento de los frenos, neumáticos, luces, limpiaparabrisas, sistema de calefacción y batería, además de controlar los niveles de aceite, líquido refrigerante y combustible.

En invierno, una falla mecánica que durante otra época del año podría representar únicamente una demora, puede transformarse en una situación de riesgo cuando las temperaturas son extremadamente bajas o las distancias entre localidades son extensas, como ocurre en buena parte del territorio santacruceño.

Las autoridades también aconsejan llevar elementos que permitan afrontar una eventual detención prolongada sobre la ruta. Entre ellos se destacan abrigo suficiente para todos los ocupantes, agua, alimentos, linterna, cargador para teléfono celular, botiquín de primeros auxilios y otros insumos que puedan resultar necesarios mientras se espera la llegada de asistencia.

Otro de los puntos más importantes recordados por la Policía Caminera tiene que ver con la utilización de cadenas para nieve. Conforme a la Disposición N.º 002, durante toda la temporada invernal es obligatorio portar y utilizar cadenas en las rutas nacionales y provinciales cuando las condiciones del camino así lo requieran.

La medida busca mejorar la adherencia de los vehículos sobre superficies cubiertas por nieve o hielo, disminuyendo significativamente el riesgo de derrapes, despistes y colisiones. Desde el organismo remarcaron que no basta únicamente con transportar las cadenas dentro del vehículo, sino que deben colocarse cuando así lo indiquen las condiciones del camino o el personal que realiza controles preventivos.

En paralelo, la Dirección General de Policía Caminera reiteró la importancia de respetar la señalización vial y las indicaciones impartidas por el personal policial y por los equipos encargados del mantenimiento y despeje de la calzada.

Estos trabajadores cumplen un rol fundamental durante cada episodio climático, evaluando permanentemente el estado de las rutas y realizando intervenciones para garantizar condiciones seguras de circulación. Atender sus indicaciones permite prevenir situaciones de peligro tanto para los propios conductores como para quienes desarrollan tareas sobre la calzada.

Asimismo, las autoridades recordaron que durante la conducción sobre superficies resbaladizas es necesario reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante, evitar maniobras bruscas y realizar aceleraciones o frenadas progresivas para mantener el control del rodado.