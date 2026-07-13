La inseguridad volvió a golpear a un comercio de la capital santacruceña. Durante la madrugada del domingo, delincuentes ingresaron por la fuerza al reconocido local gastronómico Sushi Santo, ubicado sobre la calle Raúl Alfonsín al 300, en pleno centro de Río Gallegos, tras romper una de las ventanas del establecimiento. Aunque el botín fue reducido, el episodio generó indignación entre los propietarios, quienes decidieron hacer públicas las imágenes del robo para intentar identificar a los responsables.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada. Según se observa en las cámaras de seguridad del comercio, dos personas llegaron hasta el frente del local, violentaron uno de los vidrios de la fachada e ingresaron rápidamente al interior del establecimiento.

El registro, que dura menos de un minuto, muestra cómo ambos delincuentes recorren el comercio con rapidez, observan el lugar y finalmente toman dos botellas de fernet antes de retirarse. Luego abandonan el local por el mismo sitio por el que ingresaron y escapan en dirección al barrio Fátima.

Más allá del valor económico de lo sustraído, los propietarios remarcaron que el principal objetivo es lograr identificar a quienes protagonizaron el robo. A través de las redes sociales difundieron el video captado por las cámaras de seguridad y solicitaron la colaboración de la comunidad.

“¿Nos ayudan a compartir? Anoche, aproximadamente a las 02:40 horas, una persona ingresó a Sushi Santo tras romper una de nuestras ventanas. Más allá de lo material, nos gustaría poder identificar al responsable y entender si alguien vio algo o cuenta con alguna información que pueda ayudarnos“, expresaron en la publicación.

En el mismo mensaje destacaron la importancia del aporte de los vecinos y de quienes pudieran contar con cámaras de seguridad en la zona. “Sabemos que en nuestra comunidad siempre hay alguien que vio, escuchó o tiene una cámara que pudo registrar algo. Si estuviste por la zona o tenés alguna información, por favor escribinos por mensaje privado. Toda ayuda suma”, señalaron.

El lugar por donde ingresaron los malvivientes. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La publicación fue rápidamente compartida por numerosos usuarios, quienes manifestaron su preocupación por este tipo de hechos que afectan a comerciantes locales y expresaron su solidaridad con los propietarios del emprendimiento.

Las imágenes difundidas se transformaron en una pieza clave para la investigación, ya que permiten observar con claridad la modalidad utilizada por los delincuentes, el recorrido que realizaron dentro del comercio y la dirección que tomaron al escapar.