Continúa la búsqueda de Gabriel Mileca: intensifican rastrillajes en Río Gallegos y zonas rurales Participan fuerzas de seguridad, organismos provinciales y voluntarios en un amplio operativo que abarca la costanera, zonas rurales y áreas naturales de Río Gallegos, con apoyo de drones, vehículos 4x4 y medios náuticos para dar con el paradero del hombre desaparecido desde el sábado.

Este martes continúa la intensa búsqueda de Gabriel Mileca, el hombre que se escapó de un centro de salud mental y es intensamente buscado desde el sábado 10 de enero. El operativo se mantiene activo con la participación de múltiples organismos provinciales y nacionales, ampliando las zonas de rastrillaje en la capital santacruceña y sectores rurales cercanos.

Según informó la Policía de Santa Cruz, los rastrillajes se desarrollan en distintos puntos estratégicos, entre ellos: Costanera de la ría local, Punta Loyola, Palermo Aike, Reserva Costera, Urbana, Ruta Provincial N.º 53, Margen sur del río Chico, Áreas rurales aledañas a Río Gallegos.

En el operativo participan efectivos de diversas dependencias policiales, Bomberos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), Protección Civil, Vialidad Provincial, Prefectura Naval Argentina, cadetes de la Escuela de Policía, familiares y voluntarios. Para las tareas de búsqueda se utilizan camionetas 4×4, drones, medios náuticos y patrullajes terrestres, adaptándose a las condiciones climáticas.

Pesca Continental participa activamente del operativo

La Dirección de Pesca Continental, dependiente de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, confirmó su participación activa en la búsqueda de Gabriel Mileca. Desde el inicio del operativo, personal del Cuerpo de Guardapescas se encuentra desplegado en el territorio realizando tareas de rastrillaje terrestre y apoyo operativo en zonas costeras y áreas naturales de difícil acceso.

Los equipos trabajan en jornadas extendidas, aportando su conocimiento del terreno y recursos logísticos, especialmente en sectores bajo su competencia como los márgenes de la ría local y espacios naturales, con el objetivo de ampliar la cobertura de búsqueda.

El director de Pesca Continental, Carlos Maturana, resaltó el compromiso del organismo en el operativo y recordó que Gabriel Mileca se desempeñó durante años dentro de la institución.

“Desde el primer momento, el cuerpo de guardapescas y el personal operativo están trabajando en el terreno, aportando presencia, conocimiento del ambiente, acompañamiento y recorrido, en coordinación con la Policía y los distintos organismos provinciales”, expresó.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria se ratificó el acompañamiento institucional, poniendo a disposición los recursos de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura. Además, se reforzó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado provincial para continuar con la búsqueda hasta dar con el paradero de Gabriel Mileca.

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comuniquen de inmediato con la Policía o al número de emergencias 911.