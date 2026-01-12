Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Gabriel Darío Mileca mantiene en vilo a Río Gallegos y, con el correr de las horas, el operativo de búsqueda no solo continúa sino que se profundiza y se expande. Este lunes marcó un punto clave en el despliegue: a los rastrillajes en la zona norte y costera se sumó un amplio recorrido por barrios periféricos y sectores urbanos de la capital santacruceña, con la incorporación activa de personal de fuerzas de seguridad, instituciones de formación policial y la colaboración constante de vecinos.

Mileca, de 42 años, trabajador de Vialidad Provincial, es intensamente buscado desde el sábado por la mañana, cuando se fue del Centro de Salud Mental al que había concurrido en busca de contención. Fue visto por última vez alrededor de las 10, vestía una remera azul, pantalón corto y se encontraba descalzo, un detalle que genera especial preocupación en una ciudad donde incluso en verano las temperaturas pueden descender bruscamente durante la noche.

En las primeras jornadas, el foco estuvo puesto en la franja costera norte y en sectores cercanos a la Ruta Nacional N°3, luego de que un taxista aportara un dato considerado clave: aseguró haber trasladado a una persona con características coincidentes hasta el nuevo camping provincial en construcción, pasando la Escuela de Policía y en dirección a la ruta. A partir de ese testimonio, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS) encabezó rastrillajes intensivos en una zona compleja, con largos tramos de costa, descampados y sectores de difícil acceso, donde confluyen el río, el mar y el viento patagónico.

Agentes comunales se sumaron a la búsqueda.

Sin embargo, este martes la búsqueda dio un paso más. Desde el Municipio de Río Gallegos se dispuso la participación de unos 30 agentes para colaborar activamente con el operativo iniciado el fin de semana. El personal municipal recorrió de manera sistemática barrios como Servicios Públicos, Virgen del Valle, San Benito, Bicentenario, Juan Pablo II y Ayres Argentinos, además de sectores céntricos, zonas rurales, reservas urbanas y espacios considerados vulnerables, donde pudiera hallarse alguna pista sobre el paradero del vecino. La ampliación del radio responde a la necesidad de no descartar ningún escenario y a la complejidad del caso, que combina factores de salud, geografía y tiempo transcurrido.

En paralelo, tomó fuerza una hipótesis que ya había comenzado a circular durante la noche del sábado y que ahora es analizada con mayor detenimiento. Según pudo saber La Opinión Austral, los investigadores no descartan que Mileca, debido a sus amplios conocimientos en pesca y su experiencia en el manejo de mareas, haya cruzado el río en dirección a la estancia La Angelina.

Personas de su entorno remarcan que “conoce de memoria el campo y el río”, lo que refuerza la posibilidad de que haya intentado desplazarse hacia ese sector. De acuerdo con información relevada por este medio, durante esta época del año -y posiblemente hasta la tercera semana de enero- las mareas se mantienen relativamente estables antes de comenzar a subir, un dato que no pasa inadvertido para quienes evalúan los posibles movimientos del hombre.

Mapa de uno de los rastrillajes del domingo. FOTO: PRIMICIAS

Mientras tanto, el operativo sigue siendo coordinado de manera conjunta entre el Grupo Especial de Rescate y Salvamento, la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Protección Civil. A este trabajo se sumaron también los sobrevuelos del Aeroclub Río Gallegos, que puso a disposición aeronaves y pilotos a pedido de Protección Civil provincial. Desde la institución remarcaron que los vuelos permitieron obtener una perspectiva aérea clave sobre zonas de difícil acceso, agilizando los rastrillajes y complementando la búsqueda terrestre.

La respuesta de la comunidad continúa siendo uno de los aspectos más destacados de este caso. Desde el domingo, vecinos y runners locales se autoconvocaron para colaborar en distintos sectores, en una muestra de solidaridad que atraviesa a toda la ciudad. En las últimas horas, además, comenzaron a circular pedidos específicos de colaboración a través de redes sociales.

Voluntarios bajo un barranco en las afueras de Río Gallegos. FOTO: PRIMICIAS SANTA CRUZ

Uno de ellos solicita la disponibilidad de drones para ampliar el alcance visual de la búsqueda: “Atención, se necesita drone para buscar a Gabriel Mileca. Por favor, si alguien tiene, comunicarse al 2966212423 o acercarse al lado del Club Hípico”, señala el mensaje que se viralizó entre grupos comunitarios.

A este esfuerzo se sumó también el Departamento Escuela de Cadetes. Cadetes de segundo y tercer año, acompañados por oficiales jefes y subalternos del instituto de formación, trabajan de manera mancomunada con personal de la División Comisaría Primera, reforzando el despliegue en distintos puntos de la ciudad y aportando recursos humanos a un operativo que no se detiene.