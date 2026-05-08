Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz continúa desarrollando intensas tareas de búsqueda para dar con el paradero de Aníbal Eduardo Cepeda, de 72 años, en el marco de una causa por desaparición de persona que cuenta con intervención del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

Aníbal Cepeda, jubilado de 72 años desaparecido en Río Gallegos.

Los operativos son supervisados por las Superintendencias de Seguridad, Bomberos y Judicial e Investigaciones, mientras que la coordinación general de las acciones se encuentra a cargo de la Dirección General Regional Sur y la Dirección General de Operaciones Policiales.

Amplio despliegue policial y rastrillajes

En este contexto, todas las divisiones dependientes de la fuerza provincial se encuentran abocadas a rastrillajes y tareas operativas en distintos sectores de Río Gallegos y zonas periféricas.

Según se informó oficialmente, participan efectivos que realizan recorridos a pie y mediante móviles oficiales, además de operativos con equinos, drones institucionales y gomones semirrígidos.

Se están realizando también operativos con equinos, drones institucionales y gomones semirrígidos. FOTO: POLICIA DE SANTA CRUZ.

La Policía indicó además que se están utilizando todos los recursos humanos y logísticos disponibles para intentar localizar al vecino desaparecido.

Colaboración de Protección Civil

A las tareas de búsqueda también se sumó personal de la Dirección Provincial de Protección Civil, que aporta apoyo logístico y recursos humanos para reforzar el operativo.

Los rastrillajes se desarrollan de manera ininterrumpida desde el momento en que fue recepcionada la denuncia y continuaron durante toda la jornada de este viernes, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

Hasta el momento, los resultados de la búsqueda fueron negativos respecto a la localización de Cepeda.

Pedido de colaboración a la comunidad

Mientras tanto, las áreas investigativas y personal de la División Comisaría Primera continúan trabajando bajo las directivas judiciales impartidas en el marco de la investigación.

Desde la fuerza provincial reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y solicitaron que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.