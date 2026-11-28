No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo preventivo conjunto se llevó adelante durante la noche del jueves 27 de noviembre en Puerto San Julián, con la participación de distintas dependencias policiales y personal de la Dirección de Tránsito Municipal. Como resultado, se controlaron 70 vehículos, se labraron nueve actas de infracción y se secuestraron 10 rodados.

El despliegue estuvo a cargo del personal del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro y se desarrolló en dos sectores de la localidad: la intersección de las avenidas San Martín y Piedrabuena, y la terminal de ómnibus.

En el primer punto, los efectivos identificaron a 183 personas, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Durante los controles se confeccionaron nueve actas de infracción y se procedió al secuestro de 10 vehículos por falta de documentación y resultados positivos de alcoholemia.

Además, dos personas fueron aprehendidas por infracciones contravencionales y trasladadas a la Comisaría Primera. Ambas recuperaron la libertad una vez cumplidos los plazos legales correspondientes.

Durante el operativo, identificaron a personas mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Hallaron cannabis en un colectivo

El segundo procedimiento tuvo lugar en la terminal de ómnibus de Puerto San Julián, donde se inspeccionaron seis colectivos de corta y larga distancia y se controló a 128 pasajeros.

A partir de las verificaciones realizadas mediante el sistema SIFCOP, los efectivos detectaron a una persona que registraba una medida cautelar vigente, por lo que fue debidamente notificada.

Durante la inspección de una unidad de la empresa Sportman, los canes biodetectores de narcóticos marcaron de manera pasiva los asientos 35 y 36. A partir de esa señal, el personal encontró una sustancia vegetal debajo de esos lugares.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia. La sustancia fue secuestrada y sometida a un test orientativo que arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, en una cantidad reducida.

Control con perros K9 en el interior de un colectivo de la empresa Sportman.

Las dependencias que participaron

Del operativo participaron efectivos del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, la División de Narcocriminalidad de Puerto San Julián, la División Canes y la División de Investigaciones de Puerto San Julián.

También colaboraron la División Trata de Personas Zona Centro, la Dirección de Tránsito Municipal y personal de las Comisarías Primera y Segunda de la localidad.

En las tareas de detección trabajaron los canes K9 Enzo, Anubis, Aika, Saya y Bruno.