La lectura del fallo que condenó a Ivar Martens a cinco años de prisión domiciliaria por la muerte de Soledad Maidana desató una fuerte reacción de su familia, que irrumpió en gritos, acusaciones y escenas de profunda conmoción en el salón de audiencias del Tribunal del Poder Judicial de Río Gallegos. El veredicto, dictado por el tribunal conformado por los jueces Vila, Bersanelli y Bórquez, encendió la bronca de los presentes, quienes denunciaron que la pena es “insuficiente” para el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2024.

El incidente dentro del edificio judicial se produjo inmediatamente después de que los magistrados abandonaron la sala. La familia sostuvo que continuará apelando el fallo y calificó la resolución como un mensaje “peligroso” para la sociedad.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una sentencia que encendió la indignación

Tras la lectura del veredicto, uno de los familiares de Soledad Maidana lanzó el primer grito que marcó el clima de la mañana: “Corruptos. Corruptos de mierda”, apuntando directamente hacia los jueces mientras se retiraban del estrado. Desde allí, la tensión creció minuto a minuto.

A la par, se escuchó otra frase dirigida al tribunal: “Ahí graben a la familia de mierda”, pronunciada por uno de los presentes.

En el lugar también se encontraba Óscar Bonifacio Sánchez, padre de otra víctima de siniestro vial, quien acompañó a la familia en señal de solidaridad.

Críticas al fallo y cuestionamientos al sistema judicial

Entre los testimonios posteriores, tomó la palabra Jorge Matulich, padre de Brianna —otra joven fallecida en un siniestro vial, presente para apoyar a la familia—, quien lamentó la condena impuesta y apuntó contra la falta de respuesta institucional: “Hagan todo lo mal que hizo Ivar… vivió el exceso, se drogó, ignoró a sus compañeros y provocó la bronca que le ha costado una vida. Y tiene cinco años de prisión domiciliaria. Hay vecinos que dicen que estaba con la pelota en el patio de su casa”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Matulich también cuestionó el mensaje que el fallo envía a la sociedad: “Tienen más chances de salir, divertirse, andar de joda… si matan a alguien, la condena es leve”.

Pidió además que los juicios sean más rápidos y criticó que muchas familias deban esperar años para obtener una fecha de audiencia.

“¿Qué valores representan?”: el reproche directo a la fiscal

La hermana de Soledad Maidana habló en medio del llanto y cargó con dureza contra la fiscal del caso: “La Zuvic, ¿qué representa? Todo tenía para homicidio doloso. ¿Dónde están Benjamín y Martina para ellos? ¿A quién representa? ¿Qué moral tiene para representar a alguien?”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También denunció burlas de parte de familiares del imputado: “Los hijos de puta de la familia de Martens se reían. Que vengan acá, que se rían de nuevo de mi vieja”.

“Vamos a seguir luchando”: la reacción del padre de Soledad

Luis Maidana, padre de la joven, aseguró que la familia no abandonará el reclamo: “Vamos a seguir luchando. No puedo decir mucho más, pero vamos a seguir”.

“No van a vivir tranquilos”: el mensaje del hermano

El hermano de Soledad Maidana expresó uno de los discursos más duros y desesperados tras conocerse la sentencia: “Tanto Ivar como su familia no van a vivir tranquilos. Tienen las manos manchadas de sangre”.

Alejandro Martens, padre de Ivar, el joven condenado a 5 años de prisión por la muerte de Soledad Maidana. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Luis subrayó que la familia apelará la decisión: “Se va a apelar, tenemos diez días para eso. Pero el mensaje que dejan es que un borracho, un drogadicto puede quitar una vida y recibe cinco años”. También apuntó contra la fiscal y los jueces: “No nos representan. A esta gente hay que sacarla”.

Y relató el impacto emocional que le generó el fallo: “Hoy volvieron a matar a mi hija. Mataron otra vez a Soledad”.

Reclamos por cambios en la Justicia

A lo largo de los testimonios, se repitieron críticas hacia el funcionamiento de la Justicia y exigencias para modificar leyes y procedimientos vinculados a siniestros viales. La familia insistió en que el sistema no protege a las víctimas y que las condenas no resultan ejemplificadoras para prevenir nuevos hechos.

Yamila Bórquez, Alejandra Vila y Marcelo Bersanelli, el Tribunal que condenó a 5 años de prisión domiciliaria a Ivar Martens. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También denunciaron que el imputado habría incumplido condiciones de la prisión domiciliaria en el pasado, lo cual generó aún más malestar entre los presentes.

El tribunal dispuso que Ivar Martens continúe cumpliendo la pena en su domicilio, bajo monitoreo, tal como lo venía haciendo desde etapas previas del proceso. La familia de Soledad Maidana adelantó que agotará todas las instancias legales posibles para revertir el fallo.