La etapa de alegatos en el juicio por el crimen de Franco Cuevas dejó al descubierto tensiones y acusaciones cruzadas entre las partes. Mientras la defensa de Roberto Neil insiste en que el comerciante actuó en legítima defensa, la fiscalía sostiene que se trató de un homicidio simple cometido con arma de fuego y reclamó una pena de 11 años de prisión. La discusión se profundizó luego de que la abogada defensora, Mariana Barbitta, denunciara durante la audiencia la existencia de un audio que podría comprometer la acusación.

En diálogo con LU12 AM680, Barbitta agradeció el trato del tribunal y habló de “jornadas intensas, acaloradas, pero de mucho respeto”. Sin embargo, apuntó directo contra la fiscalía por su cambio de postura. “Nos llamó mucho la atención que la fiscal pidiera homicidio simple con arma y 11 años de pena. Fue absolutamente sorpresivo. Durante todas las jornadas su actitud y sus preguntas daban a entender otra cosa, incluso acompañó la inspección en la concesionaria como si entendiera que estábamos en un escenario de legítima defensa o, en todo caso, de exceso”, afirmó.

La defensora calificó el alegato fiscal como “forzado” y reveló que pidió su nulidad ante el tribunal. También cargó contra el abogado querellante, a quien acusó de “introducir calificantes imposibles en el último minuto, solo para la tribuna”. Según Barbitta, la propia fiscalía solicitó que se investigue su actuación: “No podemos permitir que alguien diga cualquier cosa en una sala de audiencias. No hay alevosía, no hay codicia, no hay nada de lo que planteó. Es una falta de ética profesional”, afirmó.

“Cuevas ingresó armado y con agresividad”

Barbitta sostuvo que las pruebas exhibidas durante el debate -principalmente los videos de seguridad- confirman que Cuevas ingresó “violentamente” al local, golpeando autos y rompiendo un espejo, antes de avanzar hacia Neil. “Nuestro Estado autoriza a defender la vida y la propiedad. Hubo violación de domicilio y hubo agresión ilegítima desde el primer minuto”, remarcó.

La abogada aseguró que se vio en las imágenes “cómo Cuevas manipulaba un objeto en la campera”, que Neil en un primer momento creyó que era un cuchillo, y que durante el forcejeo se exhibió un arma calibre .22. Recordó además que a Cuevas se le encontraron municiones.

“Pregúntense: ¿quién sale de una sala de audiencias con municiones en los bolsillos? Eso marca un perfil”, dijo.

Sobre la discusión pericial respecto de la distancia de los disparos, Barbitta cuestionó el informe oficial:

“Usaron fotos tomadas en otro pasillo, no en la concesionaria. Es grave. Las distancias reales, medidas en el lugar, son de entre 20 y 40 centímetros, nunca un metro. Eso descarta el tiro a quemarropa y confirma el forcejeo”.

El audio que desató la polémica

Barbitta también explicó cómo surgió el audio presentado el miércoles pasado. “La familia de Roberto nos acercó un pendrive. Dijeron que allí habría una grabación donde un integrante de la fiscalía de instrucción reconoce que el arma no era de Cuevas sino de un familiar. Nosotros no escuchamos el contenido antes; actuamos con transparencia. Si existe, podría ser de gravedad institucional”, agregó.

El tribunal aceptó incorporar el archivo como “hecho nuevo”, aunque aclaró que no forma parte de la prueba del juicio y que será remitido para análisis posterior.

La última palabra del imputado y lo que viene

La defensora confirmó que fue decisión personal de Neil hablar ante los jueces antes del cierre del debate. “Él quiso hacerlo. Dijo con sinceridad: ‘No salí a matar a nadie; me defendí’. Fue importante escuchar su voz después de jornadas tan intensas”, comentó.

Barbitta también describió el impacto emocional en la familia del imputado. “Los padres de Roberto son muy mayores y dependían de él. Ha sido un cambio abrupto, muy doloroso. Pero también respetamos el dolor de la familia Cuevas. Son temas sensibles y se transitaron con respeto”.

Por último, la abogada confirmó que permanecerá en Río Gallegos hasta el jueves 20, cuando se leerá la sentencia. “No voy a escuchar el veredicto por Zoom. Creemos que demostramos punto por punto lo que venimos sosteniendo desde 2023: que Roberto actuó en legítima defensa”, cerró.

El tribunal deberá resolver si el caso encuadra en esa figura, en un exceso o en el homicidio simple solicitado por la fiscalía. La respuesta quedará conocida en pocas horas.