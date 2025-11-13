Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves una fuerte presencia policial en la esquina de French y Congreso generó un corte de circulación en las calles del barrio Del Carmen de Río Gallegos. Allí residía desde hace más de tres décadas la familia Cuevas, con una orden judicial de desalojo inminente sobre la vivienda.

La Opinión Austral pudo saber que participaron más de 70 agentes de la Policía en el operativo iniciado a las 10. Posteriormente, se cargaron las pertenencias en un camión. Intervino el mediador judicial acompañado por un negociador policial y no se registraron incidentes.

El procedimiento ocurrió en paralelo al juicio por el asesinato de Franco Cuevas, el joven de 23 años asesinado en junio de 2023 por Roberto Neil. La familia lo señala por “haberle hecho firmar unos papeles” a la madre, situación que —afirman— derivó en la pérdida de la casa.

Tal como anticipó este medio, la Justicia provincial dispuso el desalojo en una causa tramitada en el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, que quedó vacante tras la jubilación de Francisco Marinkovic en junio. El expediente, de carácter civil, abordaba la disputa por la titularidad del terreno.

La resolución que ordenó concretar la medida fue firmada por Marcelo Bersanelli. En las últimas horas vencía el plazo para ejecutarla, situación que impulsó la movilización de vecinos y allegados, quienes desde temprano se acercaron para intentar frenar el operativo y respaldar a la familia.

Con carteles y mensajes difundidos en redes sociales, los habitantes del barrio convocaron a concentrarse desde las 9 en Congreso y French bajo la consigna: “No al desalojo de la familia Cuevas”.

1 de 3 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 3 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 3 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Caso Cuevas de Río Gallegos: el terreno, la casa y el crimen

El conflicto que desembocó en el homicidio de Franco Cuevas y en la orden de desalojo surge de una disputa por la titularidad del lote. Según la familia del fallecido, la madre del joven —de nacionalidad chilena— compró el terreno en 1992 y levantó su vivienda tras más de treinta años de residencia.

No obstante, denuncian que existió una maniobra irregular: la hija del vendedor original habría transferido el terreno a otro hombre, identificado como Orlando Aguilar, sin respetar la titularidad de la madre de Franco.

Aguilar, luego, cedió un poder a Roberto Neil, acusado del crimen y dueño de una concesionaria ubicada a pocos metros. El entorno familiar afirma que Neil primero se presentó en la casa para ofrecer una compra que la mujer rechazó, y después impulsó la cesión del lote utilizando ese poder. De acuerdo con su relato, ese episodio funcionó como “el detonante” del homicidio.

