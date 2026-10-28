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La búsqueda de José, de 12 años, y Leo, de 10, se reanudó este miércoles desde las 5:30 en el río Gallegos, en la zona de La Toma, en Palermo Aike. Seis buzos tácticos de distintas localidades de Santa Cruz se incorporaron al operativo, que cuenta con más de 100 efectivos y se concentra en sectores profundos del cauce.

Desde el lugar, el móvil de La Opinión Austral, a cargo del cronista Matías Fenelli, informó que los buzos llegaron alrededor de las 4 de la madrugada y comenzaron a trabajar en las tareas subacuáticas para intentar localizar a los dos hermanos, desaparecidos desde el domingo.

Los especialistas provienen de distintas localidades de la provincia, entre ellas Pico Truncado, Gobernador Gregores, El Calafate y El Chaltén. Las tareas se desarrollan en condiciones complejas, con profundidades de entre 4 y 8 metros y escasa o nula visibilidad bajo el agua.

Según explicó Fenelli, los buzos deben avanzar principalmente mediante el tacto, con apoyo de equipos de sonda y cámaras subacuáticas, debido a las dificultades para observar el fondo del río.

Familiares de José y Leo observan el operativo de búsqueda. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

El rastrillaje se concentra en un sector ubicado después del acueducto, donde el río describe una curva en forma de U. Allí se encuentran varios pozones de distintas profundidades que fueron señalados por uno de los adolescentes que acompañaba a los niños el domingo, cuando fueron sorprendidos por la corriente.

La zona es considerada clave para el operativo, debido a las características del terreno y a la profundidad de esos sectores del cauce.

En el lugar trabajan más de 100 efectivos, con la participación de distintas fuerzas y equipos especializados. La Policía Caminera realiza tareas con caballos cerca de la orilla, mientras que Prefectura Naval y los buzos intervienen en otros sectores delimitados del río.

Agentes de la Prefectura Naval Argentina a la vera del río. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por razones de seguridad, las autoridades mantienen la recomendación de que los vecinos no ingresen al agua para colaborar por cuenta propia. La fuerte correntada y la abundante vegetación en el fondo representan riesgos que requieren la intervención de personal capacitado.

Mientras continúan los rastrillajes, la familia de los niños permanece alojada en un tráiler de Vialidad Provincial, en las inmediaciones del operativo. Durante las últimas horas, un profesional del Hospital Regional debió asistir al padre de los pequeños tras sufrir una descompensación.

Efectivos de la Policía Caminera realizan rastrillajes a caballo en las inmediaciones del río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La búsqueda de José y Leo continúa en Palermo Aike, con la incorporación de los buzos tácticos y el despliegue de los equipos de rescate en uno de los sectores más complejos del río Gallegos.