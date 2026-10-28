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La investigación por el violento asalto cometido en el comercio “Especias Agustín” de la localidad de Pico Truncado derivó este miércoles 28 de octubre en tres allanamientos en Trelew. La investigación busca identificar a los responsables del robo ocurrido el 29 de septiembre en el barrio Gobernador Gregores.

Uno de los allanamientos realizados en Trelew. FOTO: CANAL 12

De acuerdo con las actuaciones, cuatro hombres con el rostro cubierto irrumpieron en el local y amenazaron con armas de fuego a las personas que estaban allí. Luego sustrajeron dinero en moneda argentina y extranjera y escaparon. Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que sustrajeron más 1500 dólares, 200 mil pesos y pesos chilenos.

A partir de las tareas realizadas para avanzar en la investigación, personal policial de Santa Cruz lleva adelante las medidas judiciales en la ciudad chubutense, con la colaboración de efectivos de la Policía del Chubut y de la División Policial de Investigaciones.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de Ecuador al 1634, cerca de la esquina con Corrientes. Los otros dos allanamientos también están vinculados con la causa.

Un hombre fue detenido por el personal policial y luego liberado por la Justicia. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Los allanamientos previos

La División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado y Caleta Olivia había hecho tres allanamientos el sábado 3 de octubre, por orden del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. Dos procedimientos se concretaron en esa localidad —en una vivienda de la calle José Fuchs y otra del barrio Perón— y el tercero, en una casa de la zona de chacras de Caleta Olivia.

Durante las medidas se secuestraron prendas de vestir, un DVR, teléfonos celulares, municiones calibre .22 y un cargador para un arma calibre 9 milímetros. También incautaron un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Onix rojo. La verificación policial determinó que este último habría sido robado en Trelew a principios de septiembre.

Los investigadores realizaron tres allanamientos en dos ciudades. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Además, los investigadores encontraron sustancias estupefacientes en uno de los vehículos y en una de las viviendas inspeccionadas. Por ese hallazgo intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, que ordenó el secuestro de la sustancia. Un hombre mayor de edad fijó domicilio y quedó a disposición de esa sede judicial.

El operativo fue supervisado por el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y contó con la colaboración de la DDI de Caleta Olivia, Fuerzas Especiales Zona Norte, la Sección Infantería y las comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado, habían informado a La Opinión Austral.

Uno de los procedimientos realizados por personal de la DDI. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

El hecho en el comercio

El asalto ocurrió el martes 29 de septiembre, cerca de las 21:20, en el comercio “Especias Agustín”, ubicado sobre Perito Moreno al 100, en el barrio Gobernador Gregores de la ciudad de Pico Truncado. La Policía llegó tras una alerta del Centro de Monitoreo que advertía sobre un robo en curso.

Según relataron los damnificados, cuatro hombres con el rostro cubierto ingresaron al inmueble. Llevaban armas de fuego, guantes y equipos portátiles de comunicación. Una vez adentro, redujeron a los integrantes de la familia y recorrieron distintos sectores del comercio y de la vivienda, que funciona en el mismo lugar, mientras exigían dinero.

Los cuatro hombres habrían ingresado con los rostros cubiertos, armas de fuego, guantes y equipos portátiles de comunicación.

De acuerdo con la información reunida, una de las personas fue obligada a permanecer en el piso y sujetada con un precinto. El propietario, en tanto, fue llevado a una habitación ubicada en la parte posterior. Los autores se llevaron un sobre con dólares estadounidenses, moneda chilena y argentina.

Mientras los asaltantes seguían en el inmueble, la esposa del comerciante logró salir y pedir ayuda. La llegada de la Policía habría acelerado la fuga, ya que, antes de escapar, los hombres dejaron al dueño atado y huyeron en un automóvil que estaba en las inmediaciones. Las primeras informaciones indicaron que sería de color rojo.