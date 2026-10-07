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Un operativo de Seguridad Vial en Salta terminó con la demora de un joven de 20 años que registraba un pedido de captura vigente de la Justicia de Santa Cruz. El procedimiento se realizó durante un control preventivo sobre la ruta provincial 57, en el acceso norte a la ciudad de Salta.

El joven viajaba como pasajero en una motocicleta destinada al transporte de personas mediante una aplicación digital, cuando los efectivos detuvieron la marcha del vehículo para realizar la identificación correspondiente.

El control

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Salta, efectivos de la Sección Transporte de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, realizaban un operativo preventivo sobre la ruta provincial 57.

El control se desarrollaba a la altura del kilómetro 61,5, donde los agentes detuvieron la marcha de una motocicleta afectada al transporte de pasajeros a través de una plataforma digital.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron tanto al conductor como al pasajero. Para verificar sus datos utilizaron el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, herramienta mediante la cual pudieron establecer que el pasajero tenía un requerimiento judicial vigente.

Causa por robo en Santa Cruz

Según informó la fuerza salteña, el hombre, de 20 años, registraba un pedido de captura requerido por la provincia de Santa Cruz.

El requerimiento estaba relacionado con una causa por robo, aunque la Policía de Salta no informó en su parte los detalles del expediente ni precisó cuándo se habría producido el hecho investigado en territorio santacruceño.

Una vez constatada la vigencia del pedido, los efectivos procedieron a demorar al joven y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Intervino la Justicia de Río Gallegos

La intervención judicial quedó vinculada a Río Gallegos, ya que el pedido de captura había sido emitido desde Santa Cruz. La Policía de Salta informó que se dio intervención al Juzgado de la Cámara Criminal de Río Gallegos.

El procedimiento permitió que el requerimiento judicial fuera detectado durante un control de rutina, a partir de la consulta de los antecedentes y pedidos vigentes registrados en el sistema policial.

Por el momento, no fueron informados públicamente mayores detalles sobre la causa por robo, la fecha en que se originó el pedido de captura ni las circunstancias específicas del expediente que tramita en Santa Cruz.