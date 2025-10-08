Hace más de nueves meses, Elio Santos viajó de urgencia a Buenos Aires por motivos de salud de su hijo Eliseo.

Su vehículo, marca Chevrolet, quedó ubicado en el predio de la estación de servicio YPF “San Cristóbal” ubicada en Alberto J. Bark y Autovía 17 de Octubre en la capital santacruceña.

Se trata del mismo predio donde la semana pasada, dos delincuentes abordaron y golpearon para robarle a un camionero.

Antes de estacionarlo, Santos habló con personal de la estación de servicio que le permitió dejar el vehículo en el lugar.

Luego de la finalización del tratamiento de su hijo, él regresó con su mamá a Río Gallegos y Santos viajó a Santiago del Estero a visitar a su familia.

Días atrás, el encargado se comunicó con él para preguntarle si había vendido su auto ya que no lo veía y fue mediante el registro de las cámaras de seguridad que pudieron saber qué había sucedido.

La grúa y el momento exacto, registrado en la cámara de seguridad de la estación de servicio, en que se roban el vehículo de la YPF “San Cristóbal” de Río Gallegos.

“Las cámaras captan el momento exacto, a las 17:00, delante de todo el mundo cuando se llevan al auto en una grúa”, detalló en diálogo con Radio LU12 AM680.

Luego de la denuncia que realizó la expareja de Santos, dado que él aún no ha regresado a Río Gallegos, la policía localizó al conductor de la grúa, quien brindó información. “Secuestraron el auto, parte del motor”, indicó sobre lo que los efectivos recuperaron en un allanamiento.

El vehículo de Elio Santos, vecino de Río Gallegos.

“Es un motor 2.4, es pesado. El motor completo estaba desarmado y ahí empezó a ser peor mi preocupación. Y después se cortó la comunicación, llamé a la policía, pero hace una semana que llamo y nadie me atiende y quedé sin saber más del auto”, explicó.

El vecino no cuenta con más información sobre cómo avanza la investigación. “Nadie me llama, nadie sabe nada”, explicó.

Dado que Santos estaba durmiendo en el auto, también estaban allí todas sus pertenencias personales, entre ellas sus elementos de trabajo como soldadora y amoladora.

Por último, manifestó: “Ojalá que paguen los ladrones, quiero que vayan presos, están libres, y que me armen el auto, no puedo dormir de la preocupación”.