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Un operativo policial realizado durante la tarde de este martes 13 de octubre en el barrio El Alto de Puerto Deseado terminó con dos adolescentes de 16 años demorados y el secuestro de dos envoltorios con una sustancia que dio positivo para cocaína.

El despliegue tuvo lugar en inmediaciones de las calles Italia, Fasioli y Yugoslavia, con la participación de efectivos de la Comisaría local, personal de Proximidad y agentes de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad y Delitos Organizados (DDI), con asiento en la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos, los efectivos identificaron a los dos jóvenes en el sector de calle Italia. En ese contexto, uno de ellos habría intentado arrojar un elemento hacia el patio de una vivienda cercana.

Posteriormente, durante la inspección de una mochila, los uniformados encontraron prendas de vestir, una balanza de precisión y dos envoltorios con una sustancia de color blanco. Ante el hallazgo, intervino personal especializado de la DDI, que realizó un test orientativo sobre la sustancia. El resultado fue positivo para cocaína.

El periodista Alexis Vega, del portal PD Digital, quien presenció parte del operativo, brindó detalles sobre lo ocurrido en su domicilio.

“Estábamos realizando la limpieza del patio y mi perro empezó a ladrar. Había efectivos policiales revisando el patio de mi casa. Me preguntaron si podía ayudar y si habían arrojado algo”, relató.

Según explicó, inicialmente los policías buscaban un envoltorio que uno de los jovenes habría descartado antes de que los detenfgan. Sin embargo, solamente encontraron una cinta adhesiva.

El periodista Alexis Vega, en primer plano, mientras al fondo se observa el procedimiento policial y a los dos adolescentes demorados

Vega también relató que la madre de uno de los adolescentes llegó al lugar y manifestó su disconformidad con el accionar policial. “En vez de reclamarle a su hijo por lo que estaba haciendo, criticó el procedimiento”, expresó el periodista.

“Los tienen agarrados contra la pared, es algo que no pueden hacer, son menores de edad”, cuestionó la mujer. Vega indicó que, luego de responderle y expresar su desacuerdo con su postura, la mujer comenzó a filmarlo.

El testigo también advirtió su preocupación ante la posibilidad de que otras personas ingresaran posteriormente al patio de la vivienda para buscar el envoltorio arrojado.

Por otra parte, Vega estimó que la cantidad de cocaína secuestrada tendría un valor aproximado de un millón y medio de pesos.

Intervención judicial por tratarse de menores de edad

En el marco de las actuaciones tomó intervención la jueza Jesica Hernández, bajo cuya subrogancia se encuentra el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil y de Familia de Puerto Deseado.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar las medidas judiciales correspondientes, teniendo en cuenta que los dos adolescentes involucrados tienen 16 años.

Por el momento, la información disponible corresponde a una instancia preliminar. El resultado positivo del test orientativo fue informado por las fuentes del procedimiento, mientras que las actuaciones judiciales deberán establecer los pasos a seguir en el marco de la investigación.