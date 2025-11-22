Destino final: la trágica muerte en la ruta de una conocida médica de un pueblo de Río Negro, su hija y sus dos nietos

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Catriel amaneció conmocionada tras conocerse la muerte de la doctora Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y sus dos nietos, en un choque devastador ocurrido este viernes en la Ruta Nacional 22. La tragedia no solo dejó sin vida a cuatro integrantes de una familia muy querida, sino que además tuvo un único sobreviviente: Pastor Gutiérrez, esposo de la doctora y abuelo de los niños, que vio en primera persona cómo el vehículo era destruido en segundos. El hombre, que trabaja como chofer de ambulancia y conocía como pocos la dinámica de las emergencias, quedó paralizado ante una escena imposible de revertir.

El minuto a minuto del accidente: un equipaje suelto, una parada en la banquina y un impacto fatal

Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando la Ford EcoSport en la que viajaba la familia se desplazaba por el kilómetro 1203 de la Ruta 22 rumbo a la costa atlántica. Habían salido de Catriel con la expectativa de un fin de semana largo en familia.

A mitad del trayecto, Pastor Gutiérrez notó que algo no estaba bien: parte del equipaje colocado en el techo se había desprendido. Le pidió a su esposa que detuviera la camioneta sobre la banquina para asegurarlo antes de retomar la circulación.

Ese gesto, casi rutinario para cualquier viaje largo, terminó salvándole la vida.

Mientras Pastor revisaba el portaequipaje, la familia permaneció dentro del vehículo. Fue en ese instante cuando una Volkswagen Amarok, que avanzaba a alta velocidad, embistió de lleno la EcoSport. El estruendo del impacto se escuchó a varios metros. La camioneta familiar quedó convertida en un amasijo de metal y, en pocos segundos, comenzó a incendiarse.

Pastor corrió inmediatamente hacia las puertas, desesperado por abrirlas. Intentó forzar las manijas, gritó, pidió ayuda, pero el fuego avanzó con rapidez. No pudo hacer nada.

Los cuatro ocupantes murieron dentro del vehículo, atrapados por la violencia del choque y las llamas que lo envolvieron enseguida.

La escena fue tan dramática que incluso los primeros policías y bomberos que llegaron al lugar señalaron que el incendio había consumido casi todo el habitáculo.

El sobreviviente: herido, en shock y devastado por la escena

Luego del impacto, Pasto Gutiérrez quedó tendido a un costado del camino, con heridas y un profundo estado de shock. Los equipos médicos que lo asistieron describieron su condición emocional como “devastadora” y “paralizante”.

El hombre fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención y contención psicológica. Aunque su vida no corre peligro, su testimonio será clave para la reconstrucción del hecho y su relato es, hasta ahora, el único que puede aportar detalles directos del instante previo a la tragedia.

Tras el impacto, el auto se prendió fuego y fallecieron 4 personas.

Catriel llora la pérdida de la doctora y de toda su familia

Mientras Pastor permanece acompañado por allegados y profesionales, la comunidad de Catriel se prepara para despedir a la doctora Liliana Cocuzza, figura central del sistema de salud local, recordada por su calidad humana, su entrega y su compromiso constante en el Hospital Cecilia Grierson y en la salita del barrio Preiss.

El gobernador Alberto Weretilneck, la intendenta Daniela Salzotto, colegas, pacientes y vecinos han expresado un dolor profundo e inabarcable. La Municipalidad decretó tres días de duelo y se prevé un velorio multitudinario en el SUM municipal.

Un viaje familiar que nunca llegó a destino

La tragedia dejó a un abuelo como único testigo y sobreviviente de una escena que marcará para siempre a Catriel. La comunidad intenta acompañarlo mientras despide a su esposa, su hija y sus dos nietos en un final que nadie puede comprender.

Quién manejaba la Amarok: un conductor con antecedentes y alcohol en sangre

El conductor de la Volkswagen Amarok que provocó el impacto fue identificado como Axel Adrián Araneda, un hombre con antecedentes penales que había sido condenado en 2019 por tenencia de drogas y que obtuvo la libertad condicional en 2022. Al momento del choque, Araneda se encontraba alcoholizado, con 0,46 gramos de alcohol en sangre, según determinó el test que le realizó la Policía en el lugar del siniestro. Tras el impacto, fue trasladado al hospital con distintos golpes y quedó bajo custodia policial, a la espera de declarar ante la Justicia por su responsabilidad en la tragedia.

El conductor de la Volkswagen Amarok que provocó el impacto fue identificado como Axel Adrián Araneda.