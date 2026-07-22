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La inseguridad volvió a golpear a un pequeño comercio de Río Gallegos. Durante la madrugada de este martes, delincuentes ingresaron al Kiosco Mafalda, ubicado sobre la calle Corrientes, y desvalijaron gran parte del local. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas frente al comercio y ahora las imágenes forman parte de la investigación que llevan adelante la Policía de Santa Cruz y la Justicia provincial.

La víctima decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales, donde compartió un sentido mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse entre vecinos de la capital santacruceña. Más allá de las pérdidas económicas, sus palabras reflejaron la angustia de quien ve desaparecer en pocos minutos el fruto de años de trabajo y sacrificio.

El pedido

“Nos robaron en Kiosco Mafalda“, escribió la comerciante en una publicación de Facebook acompañada por fotografías de los objetos sustraídos y de los daños ocasionados en el local. El mensaje, cargado de impotencia, expone la difícil realidad que atraviesan muchos pequeños emprendedores que, además de enfrentar un complejo contexto económico, deben soportar hechos de inseguridad que ponen en riesgo la continuidad de sus negocios.

El lugar que forzaron los delincuentes. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según relató la damnificada, los delincuentes violentaron las cerraduras e ingresaron al comercio, donde provocaron importantes destrozos antes de escapar con una gran cantidad de elementos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, entre los objetos robados figuran un televisor de 21 pulgadas, un calefactor eléctrico, un parlante de gran tamaño, gaseosas, cigarrillos y otros productos de venta cotidiana. Sin embargo, las pérdidas no se limitaron a la mercadería.

Los autores del robo también se llevaron materiales destinados a su emprendimiento de productos personalizados, entre ellos cajas con medias estampadas de Mafalda y otros personajes, stickers, muñecos sublimados, llaveros y diversos artículos elaborados artesanalmente.

El desorden generalizado dentro del lugar. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Para la comerciante, esos objetos representaban mucho más que un valor económico. Eran el resultado de incontables horas de trabajo detrás de una máquina de coser y de un emprendimiento que había construido con esfuerzo para complementar los ingresos del kiosco.

“Uno tratando de salir adelante, lleno de deudas, y nos pasa esto“, expresó en su publicación. “Se llevaron horas de trabajo atrás de una máquina de coser, materiales… No tengo un peso y ahora hay que arreglar la puerta de rejas, poner cerraduras nuevas y un candado”.

Las palabras que más repercusión generaron fueron las que reflejan el impacto emocional que dejó el robo. “No puedo ni llorar de la impotencia”, escribió la mujer, quien además recordó el largo camino recorrido para levantar su comercio. “Los que me conocen saben todo lo que me costó tener este kiosco y mis cosas”.

Las cámaras

Pocas horas después de realizar la denuncia pública, la propietaria compartió un segundo mensaje con un elemento clave para la investigación: tres videos registrados por una cámara de seguridad perteneciente a una ferretería ubicada frente al comercio.

Las imágenes muestran con claridad el momento en que tres personas ingresan al kiosco durante la madrugada. La secuencia dura apenas unos segundos. Luego de apoderarse de distintos objetos, los sospechosos abandonan el lugar rápidamente y se dispersan en diferentes direcciones para evitar ser identificados.

Ese material ya se encuentra a disposición de los investigadores y podría resultar determinante para reconstruir los movimientos de los delincuentes e intentar establecer sus identidades.

Mientras tanto, la comerciante apeló a la solidaridad de la comunidad y pidió que cualquier persona que vea alguno de los elementos robados siendo ofrecidos para la venta se comunique con ella al teléfono 2966-488402 o aporte la información correspondiente a las autoridades.

El caso quedó en manos de la Comisaría Segunda y del Juzgado de Instrucción de turno, desde donde se impulsan las actuaciones judiciales para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otras posibles pruebas que permitan seguir el recorrido de los sospechosos luego de abandonar el comercio.