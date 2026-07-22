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La investigación por el siniestro vial que conmocionó a El Calafate y terminó con la muerte de Alexis Zúñiga, de 14 años, dio un nuevo paso con la decisión del Juzgado de Instrucción local de procesar por el delito de homicidio culposo al conductor de la camioneta involucrada en el hecho. Al mismo tiempo, el magistrado resolvió que el imputado continúe el proceso en libertad, al considerar que no existen riesgos de fuga ni posibilidades de entorpecimiento de la investigación.

La resolución fue adoptada por el juez Carlos Albarracín luego de analizar las primeras pruebas incorporadas al expediente, entre ellas los resultados de los estudios bioquímicos practicados tanto al conductor como a la víctima, además de testimonios, inspecciones policiales y registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el impacto.

El imputado, identificado como M Bahamonde, permanecía detenido desde el momento del accidente. Sin embargo, una vez evaluadas las circunstancias del caso y el avance de la investigación, el magistrado entendió que no resultaba necesaria la prisión preventiva, por lo que dispuso su inmediata libertad bajo las condiciones procesales correspondientes.

Juzgado Penal y del Menor de El Calafate.

En la resolución, el juez sostuvo que el conductor incurrió en una conducta negligente al realizar un giro hacia la izquierda mientras circulaba por la avenida Juan Esteban con intención de ingresar a la calle Ana Rosa Fuentes. Según el análisis judicial, al ejecutar esa maniobra atravesó el carril contrario sin verificar previamente que pudiera hacerlo de manera segura, interfiriendo en la trayectoria de la motocicleta conducida por el adolescente.

Según indicó el portal de noticias local, Señal Calafate, para el magistrado, esa conducta constituye el elemento central que permitió atribuirle responsabilidad penal provisoria en el marco de un proceso por homicidio culposo, figura prevista para aquellos casos en los que una muerte se produce como consecuencia de una acción imprudente, negligente o realizada con inobservancia de los deberes de cuidado.

La resolución encuentra sustento, de acuerdo con el expediente, en distintos elementos de prueba reunidos durante los primeros días de investigación. Entre ellos figuran las declaraciones testimoniales, la inspección ocular realizada por personal policial y el análisis de las imágenes registradas por cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrió el siniestro.

En las próximas etapas del proceso se incorporarán además pericias accidentológicas y estudios mecánicos destinados a reconstruir con mayor precisión la dinámica del impacto, la velocidad de desplazamiento de ambos vehículos y otros aspectos técnicos que permitan esclarecer completamente cómo ocurrió el hecho.

Carlos Albarracín, juez de Instrucción de El Calafate.

Uno de los datos que despertaba mayor expectativa era el resultado de los análisis toxicológicos practicados al conductor y a la víctima. Los estudios descartaron la presencia de alcohol o sustancias estupefacientes tanto en M. Bahamonde como en Alexis Zúñiga al momento del accidente.

No obstante, el juez entendió que esos resultados no modifican la valoración realizada sobre la maniobra que derivó en la colisión. En ese sentido, rechazó los argumentos planteados por la defensa del imputado, quien había manifestado que el sector presentaba escasa iluminación pública y que la motocicleta presuntamente circulaba sin las luces encendidas.

Para el magistrado, aun cuando esas circunstancias hubieran existido, no eximen al conductor del deber de actuar con la máxima prudencia antes de realizar un giro que implica atravesar el carril de circulación contrario.

Alexis Agustín Zúñiga tenía apenas 14 años. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En su resolución, Albarracín remarcó que “quien ejecuta una maniobra de giro tiene el deber de extremar las precauciones y asegurarse de no interferir con la circulación de otros vehículos“, criterio que constituye uno de los fundamentos centrales del procesamiento.

El expediente también señala que la motocicleta Corven conducida por Alexis Zúñiga impactó contra el lateral derecho de la camioneta, provocándole lesiones gravísimas que derivaron en su fallecimiento pocos minutos después del choque.

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