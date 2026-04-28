El Gobierno de Santa Cruz dispuso la desvinculación inmediata y definitiva de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social que se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos.

La medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de un procedimiento judicial realizado en su domicilio particular, en el contexto del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que investiga redes de explotación sexual infantil.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que se actuó “con rapidez y responsabilidad”, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos.

La causa: consumo de material de abuso sexual infantil

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que la exfuncionaria fue demorada y quedó a disposición del juzgado interviniente.

Su caso está vinculada al consumo de material de abuso sexual infantil, uno de los delitos investigados dentro del despliegue internacional que involucró a 16 países y a gran parte de las provincias argentinas.

El procedimiento en Santa Cruz formó parte de una serie de allanamientos simultáneos que, en la provincia, sumaron 13 domicilios intervenidos, con ocho detenidos y la identificación de menores de edad involucrados que quedaron bajo protección judicial.

El operativo Aliados por la Infancia VI en Santa Cruz

El caso se inscribe dentro del operativo “Aliados por la Infancia VI”, una investigación coordinada a nivel global a partir de reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

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En Santa Cruz, las actuaciones estuvieron a cargo de la División de Investigaciones y áreas de cibercrimen, con la presencia del ministro de Seguridad Pedro Prodromos y altos mandos de la Policía, que trabajaron en la identificación de personas y domicilios a partir de rastros digitales.

Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas para determinar el alcance de las conductas investigadas y su posible conexión con redes internacionales.

Una figura pública con fuerte presencia territorial

La funcionaria desvinculada cumplía funciones desde octubre de 2024 como directora del CIC “Nuestra Señora del Carmen”, un espacio clave en la articulación de políticas sociales en barrios de Río Gallegos.

Su gestión se había caracterizado por una fuerte presencia territorial, con programas de inclusión, actividades recreativas, operativos de asistencia y articulación con áreas de salud y diversidad.

Entre sus iniciativas se destacaban talleres comunitarios, jornadas deportivas, actividades culturales y operativos de acceso a documentación y servicios sociales.

Una decisión preventiva

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la decisión se tomó de manera preventiva frente a una situación de alto impacto público y gravedad institucional.

Asimismo, señalaron que se acompaña el accionar de la Justicia y se mantiene una postura firme frente a este tipo de delitos. El caso generó fuerte repercusión en la comunidad, tanto por la naturaleza de la investigación como por el rol institucional que ocupaba la funcionaria.

La causa continúa en etapa investigativa, con foco en el análisis del material secuestrado durante los allanamientos. Las pericias digitales serán determinantes para establecer responsabilidades penales y definir la situación procesal de las personas involucradas.