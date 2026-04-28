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El operativo “Aliados por la Infancia VI” volvió a exponer la dimensión global de las redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil, con acciones simultáneas en América y Europa.

La investigación se activó a partir de reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) y articuló el trabajo de organismos judiciales y fuerzas de seguridad de 16 países. En Argentina, la operación alcanzó 17 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, con un total de 70 allanamientos.

Santa Cruz entre las provincias con mayor cantidad de allanamientos

Dentro del esquema nacional, Santa Cruz se posicionó nuevamente entre las jurisdicciones con mayor cantidad de procedimientos, con 13 allanamientos realizados en distintas localidades.

Las intervenciones dejaron como resultado 8 personas detenidas y la identificación de 6 menores de edad involucrados en situaciones vinculadas al consumo o exposición a material de abuso sexual infantil, bajo intervención de organismos de protección.

El jefe del Departamento de Investigaciones, Comisario Mayor Luis Poblete, advirtió en rueda de prensa frente al móvil de La Opinión Austral que “la provincia de Santa Cruz queda en el segunda en el ranking de ejecución de allanamientos. No es menor que la provincia y la Policía de la provincia a nivel nacional siempre está ejecutando entre el primer escalón o el segundo a nivel nacional”, agregó.

La provincia de Santa Cruz tiene 337 mil habitantes, frente a otras jurisdicciones como CABA que tiene más de 3 millones y hubo 15 allanamientos o la provincia de Buenos Aires donde hubo 8 operativos y tiene casi 18 millones de personas.

“Por un razonamiento lógico creíamos que tendrían que tener más operatividad, pero no es así. Ya es la sexta edición y es algo que se va marcando”, señaló Poblete.

Río Gallegos y el rol clave de las divisiones de investigación

En Río Gallegos se concentró gran parte del operativo, con 9 despliegues simultáneos de la División de Investigaciones (DDI) y áreas especializadas en delitos informáticos.

Los procedimientos incluyeron el secuestro de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras y soportes digitales, elementos que ahora forman parte del análisis forense para determinar el alcance de las conductas investigadas.

El trabajo de las unidades locales se articuló con redes de cooperación internacional, lo que permitió avanzar sobre objetivos identificados a partir de trazas digitales.

Intervención judicial y protección de menores

La Justicia provincial intervino de manera inmediata en cada uno de los casos donde se detectó la presencia de menores de edad.

Los equipos especializados activaron protocolos de resguardo para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes involucrados, mientras continúan las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

Las causas siguen bajo investigación en distintas sedes judiciales, con el objetivo de determinar responsabilidades penales y posibles conexiones con redes internacionales.

Al respecto, Poblete consideró que “es algo que socialmente va creciendo, es algo que hay que tener esa premura de los padres y el cuidado también porque es el cuidado de la familia, el uso de las redes sociales y el control”.

Además subrayó que “hay casos de grooming dentro de este desarrollo y ahí van a haber personas que van a quedar detenidas y la Justicia así lo decide”.

Cooperación internacional y alerta del NCMEC

El operativo “Aliados por la Infancia VI” se basó en un esquema de cooperación internacional que involucra a organismos como UNICRI, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y el propio NCMEC.

Las alertas emitidas por estas instituciones permiten detectar la circulación de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales y activar investigaciones simultáneas en distintos países.

En este contexto, Santa Cruz volvió a figurar entre las jurisdicciones con mayor volumen de procedimientos, en un escenario que refuerza la expansión de los delitos sexuales en entornos digitales y la necesidad de coordinación global para su persecución.