La hora de la verdad y el pedido de justicia para una causa que quedó grabada a fuego en Río Gallegos un hito en la visibilización de la violencia machista en el sur argentino tendrán su escenario definitivo en los estrados de la capital provincial.

Tal como lo adelantó de manera exclusiva La Opinión Austral, este viernes 6 de noviembre de 2026, a partir de las 09:00 horas, las instalaciones de la Cámara Oral en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial -ubicada sobre la calle Malaspina N° 41 de Río Gallegos- albergarán el inicio del juicio oral y público contra Luciano Iván Cárcamo Giménez, acusado de haber intentado asesinar a golpes a su expareja, la joven Yanet Costilla.

Luciano Iván Cárcamo Giménez y uno de los momentos en los que agredió a la joven. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El imputado, un exempleado del Concejo Deliberante de la ciudad que al momento del hecho se desempeñaba como asesor de una edil capitalina, llegará al banquillo de los acusados detenido e imputado bajo una calificación penal de máxima severidad: “homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por los antecedentes, en grado de tentativa“. En caso de ser hallado penalmente responsable al término de las audiencias, Cárcamo Giménez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscal de Cámara Verónica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según datos exclusivos a los que tuvo acceso La Opinión Austral, el tribunal que juzgará al exasesor político estará presidido por el flamante camarista Carlos Albarracín, quien estará secundado en el estrado por los vocales titulares Jorge Yance y María Alejandra Vila. En tanto, la acusación pública en representación del interés social estará en manos de la fiscal Verónica Zuvic, mientras que la defensa técnica del imputado será ejercida por el defensor oficial Emin Charif Sat. Por su parte, la representación de la joven víctima como querellante estará a cargo del abogado Sergio Macagno.

Carlos Albarracín, flamante juez de la Cámara Oral.

El salvaje ataque que dio origen al expediente judicial ocurrió durante la jornada del 23 de marzo de 2025 en Río Gallegos. En sus inicios, la causa había sido encuadrada bajo los delitos menores de “lesiones, daños y violación de domicilio“. Sin embargo, el rumbo de la investigación dio un giro drástico e irreversible tras la incorporación de los registros fílmicos captados por una cámara de seguridad privada de las inmediaciones, cuyas imágenes -difundidas de manera pionera por este medio- mostraron la aterradora ferocidad del imputado al irrumpir en la vivienda y atacar a la joven.

En esos registros visuales se observa cómo el agresor la sometió a una golpiza despiadada, tomándola del cabello para azotar repetidamente su cabeza contra una pared medianera e intentando patearla de forma constante mientras ella yacía indefensa en el suelo. La tragedia final se evitó de manera milagrosa gracias a la audaz aparición de un vecino de enfrente que, alertado por los desesperados gritos de auxilio, intervino en la escena para frenar el ataque.

Sergio Macagno cuando visitó los estudios de LU12 AM680. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Respecto a la trascendencia del material probatorio y la solidez de la acusación, el abogado querellante Sergio Macagno dialogó con la emisora LU12 AM680 y fue categórico sobre lo que se ventilará durante el debate: “Se va a presentar todo lo que la Policía y la Justicia de Instrucción han reunido para acreditar la gravedad de las imputaciones, que obviamente y como digo, si no intervenía el vecino de enfrente, Costilla hubiera sido asesinada“.

El defensor Emin Charif Sat, será el abogado de Luciano Iván Cárcamo Giménez. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Salvo que a última hora se concrete un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual el acusado admita de forma lisa y llana su culpabilidad para recibir una pena pactada, el juicio se desarrollará a lo largo de varias jornadas de debate. En las salas de la calle Malaspina desfilarán los testigos presenciales, peritos médicos, forenses e informáticos, además de reproducirse de forma minuciosa las grabaciones que exponen la mecánica del salvaje episodio.

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Este viernes, cuando las manecillas del reloj marquen las 9 de la mañana y los jueces den inicio a la audiencia, la comunidad de Río Gallegos volverá a fijar sus ojos en el edificio judicial capitalino, aguardando que el debate se traduzca en una condena ejemplar que ratifique que los ataques contra la vida de las mujeres no quedan impunes en la provincia de Santa Cruz.