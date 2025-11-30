Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio generó conmoción este sábado en el barrio Fátima de Río Gallegos, donde un adolescente de 16 años fue víctima de una brutal agresión en la vía pública, que lo dejó inconsciente y gravemente herido. En las horas posteriores, la Policía de Santa Cruz confirmó la detención de cinco presuntos involucrados en el ataque, dos de ellos también menores de edad.

El hecho ocurrió cerca de las 18:50 en la intersección de Ameghino y Pasaje Coronel Villegas, donde personal de la División Comisaría Segunda acudió a un llamado por una persona herida. Al llegar, los efectivos encontraron al joven inconsciente, con heridas sangrantes en plena vía pública. Inmediatamente solicitaron el apoyo de un móvil sanitario, que trasladó al menor al Hospital Regional Río Gallegos para recibir atención médica urgente.

En paralelo al operativo, un impactante registro audiovisual comenzó a circular en plataformas como Facebook y Instagram. En el video, se observa al adolescente corriendo por una calle del barrio hasta ser alcanzado por un grupo de hombres que lo golpean con un elemento contundente y luego lo hieren con lo que sería un arma blanca, mientras otro menor de edad presencia el ataque.

Cerca del lugar se agrupaba un estimado de 40 vecinos, quienes aseguraron ante la policía que los agresores tenían domicilio en un sector cercano del barrio, lo que derivó en las primeras tareas de inspección ocular y levantamiento de pruebas.

Justicia por mano propia

Mientras la policía avanzaba con las diligencias, una parte del grupo de vecinos se desplazó hacia la vivienda señalada como refugio de los agresores para confrontarlos. Allí arrojaron piedras a los vidrios y provocaron daños en la vivienda.

El enfrentamiento entre vecinos y ocupantes del inmueble generó un clima de tensión extrema, obligando a la Policía de Santa Cruz a intervenir para evitar daños mayores y garantizar el desarrollo de las actuaciones judiciales.

Cinco detenidos, dos de ellos menores

Ante la conmoción social y el entorpecimiento de la labor policial, la fuerza gestionó autorización para ingresar al inmueble, librada por el Juzgado de Instrucción Nº 3. No obstante, el ingreso compulsivo no fue necesario: los cinco sospechosos salieron voluntariamente y se entregaron ante las autoridades en el exterior de la vivienda.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial del barrio para la apertura formal de las actuaciones. Tras la evaluación judicial, se determinó que entre los involucrados había dos menores de edad, por lo que tomó intervención el Juzgado Penal Juvenil. Este organismo dispuso que los tres mayores de edad quedaran alojados en calidad de detenidos, cumplidos los plazos legales que establece la ley provincial. Por su parte, los menores continúan bajo medidas procesales propias del fuero juvenil.

Desde la Policía indicaron que la causa sigue en desarrollo y se irá ampliando la información conforme lo habiliten las instancias judiciales, con el objetivo de resguardar el proceso investigativo.