El brutal ataque en “patota” que recibió un adolescente en el barrio Fátima de Río Gallegos el sábado aún conmociona a la comunidad.

La vehemencia con la que fue agredido por un grupo personas fue estremecedor. Este grave episodio, que se suma a varios más de similar índole ocurridos en los últimos meses, no solo fue repudiado por vecinos y vecinas, sino que también llama a la reflexión y pone en alerta a las autoridades sobre el grado de violencia que por estos días se vive en la capital de Santa Cruz.

Las imágenes registradas de la agresión son contundentes. Un joven escapando de un grupo de más de cinco violentos, que lo persigue dándole patadas y golpes de puño. Uno de ellos, sostiene una pala con la que también lo golpea. Otro, lo golpea en reiteradas ocasiones con lo que -según precisaron fuentes policiales a La Opinión Austral– fue un “pedazo de hierro sin filo“.

Si bien uno de los videos registra como un hombre lo “apuñala” en la espalda, el elemento utilizado para la agresión no era un cuchillo, y por este motivo la víctima no resultó con lesiones punzo-cortantes.

De igual manera, el grado de salvajismo con el que fue golpeado fue impactante. No solo participaron adultos para “patotearlo“, sino también otros adolescentes.

En el lugar del hecho, la víctima fue encontrada inconsciente en la esquina del pasaje Coronel Villegas y Ameghino, con lesiones “sangrantes visibles”. Fue llevado de urgencia al hospital y en el lugar la Policía demoró a los responsables de la agresión.

Según pudo conocer La Opinión Austral este domingo, el juez Fernando Zanetta, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, dispuso que los tres hombres mayores continúen detenidos.

Fernando Zanetta, juez.

Identificados como Alejandro C. (37), Ezequiel L. (25) y Walter C. (22), continuarán tras las rejas hasta que el magistrado interviniente así lo disponga, mientras avanza la investigación.

En la casa donde fueron demoradas estas personas también se encontraba Gonzalo C. (15), otro de los acusados de la golpiza, quien posteriormente fijó domicilio junto a su madre, Erica L. (39), que también había sido conducida a la comisaría tras el violento episodio.

Cuando todas las personas involucradas ya se encontraban demoradas en la Comisaría Segunda, una mujer –Joana B.– se presentó por voluntad propia junto a su hijo Lautaro S. (14). Lo puso a disposición de las autoridades ya que, en los videos trascendidos de la agresión, lo había visto agrediendo a la víctima junto al resto de los responsables.

Una mancha de sangre de la joven víctima de la agresión en “patota”.

Este segundo menor, al igual que el primero, fijó domicilio.

En tanto, con respecto a la víctima -identificada como Thiago (16)- sufrió un “trauma de cráneo ocasionado por golpes de puños y patadas”, además de “heridas cortantes superficiales en la regional frontal izquierda y contusiones varias sobre el lado izquierdo de la cabeza“.

“Quedó en observaciones pero sin lesiones de gravedad”, precisó una fuente consultada por este diario.

