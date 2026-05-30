CONVOCAN A VÍCTIMAS DE ROBO A IDENTIFICAR SUS BIENES

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La División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos llevó adelante una serie de procedimientos que permitieron esclarecer un robo ocurrido el pasado 28 de mayo en una vivienda ubicada sobre calle Juan José Paso al 100, donde delincuentes ingresaron tras violentar una ventana y sustrajeron diversos elementos.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores del hecho y concretaron allanamientos en distintos puntos de la capital santacruceña, donde secuestraron no solo parte de los objetos denunciados por la víctima, sino también otros elementos cuya procedencia es materia de investigación.

El robo que dio inicio a la investigación

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió cuando autores ignorados ingresaron a una vivienda tras forzar una ventana.

Del lugar sustrajeron dos televisores de alta gama, documentación personal y prendas de vestir. Además, según se informó, utilizaron tarjetas de crédito pertenecientes a la víctima para realizar compras en distintos comercios de Río Gallegos.

Televisores, inodoros, cubiertas, entre los elementos robados que fueron secuestrados por al policía. FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Tras la denuncia, personal de la DDI inició una investigación que incluyó el análisis de material fílmico aportado por vecinos y registros de cámaras de seguridad comerciales, además de la recolección de testimonios.

Con estos elementos, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos responsables.

Allanamientos simultáneos en Punta Bandera y San Ceferino

Con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo del doctor Gerardo Giménez, durante la madrugada de este viernes se realizaron procedimientos simultáneos en inmuebles ubicados en Punta Bandera al 600 y en Pasaje San Ceferino.

Comisario Luis Poblete confirmó que hay dos detenidos por varios robos en Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el operativo desarrollado en Punta Bandera, móviles policiales retiraron distintos objetos secuestrados ante la presencia de personal de prensa.

Según pudo relevar el móvil de LU12 AM680 y La Opinión Austral en el lugar, los efectivos retiraron cuatro televisores de distintas pulgadas, dos cubiertas de automóvil, un inodoro, una bacha de cocina con triturador y otros materiales vinculados a la construcción.

FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luis Poblete, jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado en la Zona Sur, indicó que en ese domicilio se encontraba la mayor acumulación de elementos.

En tanto, en el procedimiento realizado en Pasaje San Ceferino no se secuestraron objetos de relevancia, aunque sí se obtuvo información incorporada a la investigación.

Dos detenidos y elementos bajo análisis

Como resultado de las tareas, fueron aprehendidos dos hombres de 29 y 35 años, quienes fueron trasladados a la División Comisaría Tercera y puestos a disposición de la Justicia.

Durante una entrevista brindada en el lugar del allanamiento, un oficial a cargo del operativo explicó que, además de los objetos denunciados por la víctima del robo de calle Juan José Paso, se hallaron otros elementos cuya propiedad no pudo ser acreditada en ese momento.

FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Indicó además que algunos de esos objetos ya habrían sido reconocidos por personal policial de otras jurisdicciones, lo que abrió nuevas líneas de investigación para establecer si guardan relación con otros hechos denunciados en Río Gallegos.

Asimismo, se convocó a vecinos que pudieran reconocer alguno de los elementos secuestrados a acercarse para aportar información que permita determinar su procedencia.

Los implicados recuperaron la libertad

Una vez finalizadas las actuaciones procesales y cumplidos los plazos legales, los dos hombres recuperaron la libertad y fijaron domicilio, quedando sujetos a disposición de la magistratura interviniente.

La investigación continúa para determinar si los elementos secuestrados están vinculados con otros robos ocurridos en distintos sectores de la ciudad y para avanzar en la identificación de posibles nuevas personas involucradas.