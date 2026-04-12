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La Justicia avanzó este domingo con la detención de la madre de Ángel López y su pareja en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por la muerte del niño de 4 años.

Se trata de Mariela Altamirano y Maicol González, quienes estaban bajo sospecha por las lesiones previas detectadas en el cuerpo del menor.

Ambos fueron alojados por separados por seguridad.

El juez penal Alejandro Soñis recibió alrededor de la hora 21 de hoy domingo 12 el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se resuelva la detención de Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica) y Maicol González (padrastro) de quien en vida fuera Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido hace una semana.

Los acusadores públicos calificaron la conducta de Altamirano y González bajo la figura de homicidio agravado. Si bien se especulaba que el pedido de los fiscales podía resumirse en la figura de un homicidio simple, para los funcionarios Facundo Oribones y Cristian Olazábal, la muerte del niño Ángel reúne no solo las características de un homicidio sino además, con el agravante de la alevosía y el ensañamiento practicado.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habrían llegado a esa primera conclusión y fundado su pedido a partir del testimonio de vecinos y allegados a Altamirano y González quienes habrían acercado testimonio respecto de los malos tratos y agresiones físicas que habría recibido el niño durante su estancia bajo la responsabilidad de su madre biológica y la de su pareja.

Ángel López.

De la custodia a la detención

Ambos se encontraban alojados en un hotel de la ciudad con custodia policial, a la espera de definiciones judiciales. Finalmente, en las últimas horas del domingo se concretó su detención.

Según se informó, serán trasladados a una dependencia policial y en un plazo de hasta 48 horas deberán enfrentar la audiencia de control de detención.

Cómo sigue el proceso

Luego de esa instancia, se realizará la audiencia de imputación, donde serán formalmente acusados y podrán declarar o abstenerse.

La causa investiga un presunto homicidio agravado, en un expediente que generó fuerte conmoción y que ahora entra en una etapa decisiva.

“Habrá novedades”

En la previa, el fiscal Cristian Olazábal brindó declaraciones este domingo ante distintos medios, entre ellos Crónica TV, y se refirió al avance de la investigación que conmociona al país. “Habrá novedades” se limitó a reiterar en referencia a la causa. Posteriormente, se confirmaría que la Fiscalía requirió la detención de los dos acusados.

Avanza la investigación por la muerte de Ángel López: el fiscal anticipó definiciones en breve.

Prisión preventiva

En tanto, el abogado de la querella, representante del papá Luis López, Roberto Castillo, afirmó que se trató de un “asesinato” y pidió la imputación por homicidio agravado, junto con la prisión preventiva de los acusados. “Empezamos a hacer justicia“, publicó la noche del domingo tras confirmarse la detención de ambos.

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