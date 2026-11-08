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La investigación por el fallecimiento de Gilmar Claros Ferrel sumó este domingo un avance: tres policías imputados en la causa fueron detenidos en Río Gallegos.

Fuentes judiciales confirmaron a La Opinión Austral que las aprehensiones se concretaron durante la tarde-noche y alcanzaron a los efectivos Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel, quienes ya se encontraban entre los cinco exintegrantes de la Policía de Santa Cruz sobre los que pesaba una prohibición de salida del país, además del retiro de sus armas reglamentarias.

La medida representa un nuevo paso en el expediente que busca establecer las responsabilidades penales por la muerte de Claros Ferrel, de 35 años, ocurrida el viernes 16 de octubre luego de su detención y traslado a la Comisaría Séptima de Río Gallegos.

Una autopsia determinante

El avance de la investigación estuvo marcado por las conclusiones del informe del Cuerpo Médico Forense, que estableció que Gilmar murió por “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento”.

Además, el examen constató fracturas en los arcos costales de ambos lados del tórax, lesiones en distintas partes del cuerpo y marcas en las muñecas compatibles con el uso de esposas. Los hallazgos aportaron elementos centrales para reconstruir las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió durante el procedimiento policial.

A partir de esos resultados, la Justicia profundizó las medidas sobre el personal que intervino en el operativo y sobre quienes se encontraban en la dependencia al momento de la muerte.

La investigación

En las últimas semanas, la causa avanzó con allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en domicilios de efectivos desafectados de la fuerza. Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para reconstruir comunicaciones y movimientos vinculados con el hecho.

La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos, busca establecer el grado de participación de cada uno de los policías involucrados, tanto en la intervención inicial en el barrio San Benito como durante el traslado y la permanencia de Gilmar en la Comisaría Séptima.

Con las detenciones concretadas este domingo, el expediente suma un nuevo capítulo en la búsqueda de esclarecer la muerte del hombre que murió mientras se encontraba bajo custodia policial.

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