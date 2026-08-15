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El procedimiento se realizó a la altura de la balanza de Güer Aike, luego de que el Anillo Digital de Control Vehicular emitiera una alerta sobre el rodado. Se trata de un Fiat Siena que circulaba hacia 28 de Noviembre y cuya orden de secuestro había sido emitida por el Juzgado Municipal de Faltas de Río Gallegos debido a reiteradas infracciones.

El operativo comenzó a partir de una alerta emitida por el Anillo Digital de Control Vehicular, una herramienta que permite reforzar la vigilancia sobre los vehículos que circulan por las rutas santacruceñas.

El sistema funciona mediante cámaras con tecnología de lectura automática de patentes y se encuentra articulado con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Esta modalidad permite identificar rápidamente vehículos que cuentan con pedidos o medidas vigentes.

A partir de la información recibida, el personal policial estableció un puesto fijo de control sobre la Ruta Provincial 5, en inmediaciones de la balanza de Güer Aike.

Procedimiento

Los efectivos lograron interceptar un Fiat Siena de color gris que circulaba en dirección a 28 de Noviembre.

Tras detener su marcha y realizar las verificaciones correspondientes, los agentes confirmaron que sobre el automóvil pesaba una orden de secuestro activa.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Municipal de Faltas de Río Gallegos, a raíz de reiteradas infracciones al código local.

De esta manera, el procedimiento permitió confirmar en el lugar la situación administrativa y judicial del rodado y avanzar con su retención.

El conductor fue notificado

El conductor del automóvil, un hombre domiciliado en Río Turbio, fue notificado formalmente sobre las actuaciones realizadas por la Policía.

La diligencia se concretó en presencia de testigos y, una vez cumplimentados los trámites correspondientes, el hombre pudo retirarse del lugar por sus propios medios.

En tanto, el vehículo quedó formalmente retenido y fue depositado en los playones externos de la dependencia policial.

De esta manera, el Fiat Siena permanecerá bajo resguardo y a disposición del juez subrogante interviniente, Dr. Martín Medvedoff, quien deberá determinar los pasos a seguir respecto del rodado.