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La hija del juez de Instrucción Penal de El Calafate, Carlos Alberto Albarracín, recibió el alta médica el miércoles por la noche, luego de una segunda intervención quirúrgica que le realizaron el martes por la tarde en el Hospital Regional de Río Gallegos, según pudo saber La Opinión Austral.

La niña, de 11 años, había sufrido una fractura expuesta de fémur como consecuencia del choque frontal ocurrido hace dos semanas, en la intersección de calle 60 y avenida Circunvalación de Río Gallegos. La gravedad de la lesión requirió una primera cirugía de urgencia y, posteriormente, un nuevo procedimiento para avanzar con su recuperación.

Un vehículo casi irreconocible tras el incidente. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

En la última intervención, los profesionales le colocaron una placa para favorecer la recuperación de la pierna. Además, el lunes le acomodaron un dedo de la mano que también se había fracturado en el siniestro, tal como adelantó el móvil de la radio LU12 AM680 a comienzos de esta semana.

Ahora, Martina continuará el tratamiento en su domicilio, pudo saber en exclusiva La Opinión Austral. Deberá permanecer en cama durante varias semanas y realizar sesiones de kinesiología, además de recibir otras atenciones médicas indicadas para acompañar su evolución.

La niña se encuentra de buen ánimo y, aunque la recuperación demandará tiempo, el alta representa un nuevo paso en el tratamiento de las lesiones que sufrió en el accidente.

El accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:30 del jueves 24 de septiembre, cuando un Chevrolet Celta en el que viajaba la familia Albarracín chocó de frente con un Fiat Palio en la intersección de calle 60 y avenida Circunvalación.

Los vehículos a los costados de la calzada tras el incidente. FOTO: SANTA CRUZ EN EL MUNDO

En el Chevrolet viajaban la esposa del magistrado, Gabriela, y sus dos hijos, de 11 y 6 años. La menor sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que el niño no presentó heridas de consideración. La madre de los chicos sufrió un traumatismo cerrado de tórax y una fractura en una de sus costillas. Tras permanecer bajo atención médica, recibió el alta.

El conductor del Fiat Palio registró 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia. El resultado se incorporó a las actuaciones iniciadas para establecer las circunstancias del choque. El acompañante del Fiat Palio también resultó herido y permanecía internado en el Hospital Regional a la espera de una intervención quirúrgica por una lesión en la pelvis.

Avanzó el pliego de Carlos Albarracín

Mientras la familia atraviesa la recuperación de Martina, la postulación de Carlos Albarracín para ocupar una vocalía en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos, dio un nuevo paso en la Legislatura de Santa Cruz.

El oficialismo en diputados no logró reunir los votos para que se apruebe el pliego de Albarracín. (Foto: La Opinión Austral).

Este jueves a las 11:42, antes de que se levante la sesión, la designación cumplió con los requisitos previstos en el artículo 64 del Reglamento de la Cámara de Diputados. De esta manera, el expediente quedó encaminado para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 22 de octubre.

El avance se produjo después de que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento aprobara el despacho favorable a la nueva postulación, por cinco votos a favor y cuatro en contra.

La candidatura había sido presentada nuevamente por el Poder Ejecutivo provincial, luego de que la primera propuesta fuera rechazada por la Cámara de Diputados por 13 votos contra 10, en la sesión del 10 de septiembre.

Para acceder al cargo, Albarracín deberá obtener el acuerdo de los diputados en el recinto por mayoría simple.

El debate

La nueva presentación abrió una discusión en la comisión legislativa sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo insistiera con el nombre de Albarracín después del rechazo de su primera candidatura.

Una de las posiciones sostuvo que la Cámara ya se había pronunciado sobre la designación y que no correspondía volver a someter la misma propuesta a votación. Desde esa perspectiva, el rechazo anterior debía considerarse una decisión concluida por el cuerpo legislativo. En cambio, otros diputados argumentaron que no existe una prohibición expresa en la Constitución Provincial que impida al Ejecutivo volver a presentar la candidatura.

El juez Albarracín juró como magistrado de El Calafate el 1° de septiembre de 2025.

El diputado Pedro Muñoz, de Cambia Santa Cruz, defendió esta última interpretación y sostuvo que había consultado la cuestión con su asesor jurídico, José Luis Janezak. “También observamos que no hay ningún impedimento para que se vuelva a insistir. No hay ningún impedimento en la Constitución, que es nuestra norma superior, para que se vuelva a insistir”, dijo en coincidencia con la mirada del oficialismo. “En todo caso, será una cuestión política que se resuelva acá respecto a cómo va a desarrollarse o no una votación”, agregó.

El intercambio también incluyó referencias al artículo 85 del Reglamento de la Cámara, que regula el mecanismo de reconsideración de las decisiones legislativas, y al alcance de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo para proponer magistrados. Sin embargo, luego de leer la Constitución en la sesión de la Comisión, le dieron despacho por mayoría, contando con el apoyo del diputado radical Piero Boffi, que en la sesión anterior había votado en contra de la designación.

Cuestionamientos

Fuera de la Cámara de Diputados, el ex fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, se sumó a los cuestionamientos por la nueva designación. “No se puede insistir”, aseguró a radio LU12 AM680. Para ello citó un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como fallo “ Uriarte”.

Al respecto, desde el oficialismo señalaron que el antecedente que cita habla de las subrogancias en los juzgados y los jueces naturales, lo que no es aplicable para el tratamiento de los pliegos de designaciones.

Fernando Tanarro cuestionó la insistencia en el envío del pliego de Carlos Albarracín. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

La postura oficialista sostiene que no existe una disposición constitucional que impida volver a presentar la candidatura y que el procedimiento puede continuar conforme a las facultades del Ejecutivo y al trámite legislativo correspondiente.

El fallo Uriarte, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 4 de noviembre de 2015, abordó la constitucionalidad del régimen de subrogancias judiciales. En esa sentencia, el máximo tribunal cuestionó disposiciones vinculadas con la designación de jueces subrogantes y reafirmó la importancia de respetar los procedimientos constitucionales para garantizar la independencia judicial y el derecho al juez natural.

En defensa de la postulación, desde el oficialismo también destacaron la trayectoria profesional del magistrado y sus antecedentes en el Poder Judicial.