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En la continuidad de la investigación por el violento tiroteo ocurrido a comienzos de septiembre sobre la avenida Teniente Beccar, personal de la División de Investigaciones realizó un allanamiento este sábado en el barrio San Benito y secuestró dos vehículos que presentaban irregularidades en su documentación y numeraciones identificatorias.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Gallegos y constituye una continuidad de las pesquisas iniciadas luego del ataque a tiros contra una vivienda ocurrido el 5 de septiembre. En aquella oportunidad, la investigación derivó en la detención de seis personas y en el secuestro de una Toyota SW4 que, según las pericias, presentaba características de un vehículo “mellizo” o clonado. En su interior también habían sido halladas armas, municiones, teléfonos, dinero y patentes ocultas.

Un allanamiento con resultado positivo

Durante el operativo realizado este sábado en un inmueble del barrio San Benito, los investigadores lograron la aprehensión de un hombre de 28 años y secuestraron documentación y otros elementos considerados de interés para el expediente, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

En el lugar también fueron inspeccionados dos automóviles de color blanco: un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 208.

Los vehículos “mellizos” secuestrados durante el procedimiento.

Sobre el T-Cross se detectaron irregularidades tanto en la documentación como en las numeraciones correspondientes al chasis y al motor. En el caso del Peugeot 208, la situación fue aún más concreta: con la intervención de la Planta Verificadora de Bomberos se constató que los números de motor y chasis se encontraban totalmente adulterados y eran apócrifos.

Ante estas anomalías, la magistratura dispuso el secuestro preventivo de ambos rodados al considerar que se trataría de vehículos “mellizos”, es decir, unidades que circulan con identificaciones correspondientes a otros vehículos o con numeraciones adulteradas.

Un nuevo avance tras el tiroteo de Beccar

El operativo se incorpora a una causa que tuvo su origen en el ataque armado contra una vivienda de la avenida Teniente Beccar. La investigación policial había permitido reconstruir, mediante cámaras de seguridad, los movimientos de un vehículo que fue considerado de interés y que posteriormente fue interceptado.

La tapa de LOA tras el hecho.

En ese procedimiento inicial, realizado en el barrio El Faro, los efectivos secuestraron una Toyota SW4 con numeración de chasis aparentemente limada, además de dos revólveres, municiones de distintos calibres, celulares, prendas de vestir, dos chapas patentes y más de un millón de pesos.

La Justicia imputó posteriormente a los seis aprehendidos por presunto encubrimiento, mientras que al conductor de la Toyota se le agregó el delito de portación ilegítima de arma de fuego. Cuatro de los involucrados, oriundos de Perito Moreno, recuperaron la libertad bajo caución de fijar domicilio, mientras que dos residentes en Río Gallegos continúan detenidos.

Dos situaciones procesales

Finalizadas las diligencias en el domicilio de San Benito, el hombre de 28 años quedó detenido e incomunicado a disposición de la Justicia. Se sospecha que es otra persona involucrada en el tiroteo.

En tanto, un joven de 27 años fijó domicilio mientras continúan las medidas destinadas a determinar el origen de los vehículos, la documentación secuestrada y su eventual relación con el resto de la investigación.