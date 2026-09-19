Un accidente de tránsito volvió a generar preocupación entre los vecinos de Pico Truncado. El viernes, una motocicleta de 110 cc y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en la intersección de las calles Moyano y Roca, en un sector donde residentes aseguran que ya se registraron otros siniestros.

El impacto quedó registrado en video por la cámara de seguridad de una vecina de la zona, quien compartió la filmación con Jorge Illesca Radiox y aprovechó la situación para reiterar un reclamo que mantiene desde hace tiempo: la colocación de un reductor de velocidad que obligue a disminuir la marcha y permita reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Tras el fuerte impacto, la motociclista cayó con fuerza contra el asfalto luego de golpear contra el lateral derecho de la camioneta.

En el video se observa cómo, producto del choque, el casco de la joven salió despedido. La motociclista intentó incorporarse, pero terminó quedando sentada sobre el suelo hasta que fue asistida.

La conductora de la camioneta –que no cedió el paso a la motociclista– permaneció en el lugar y colaboró con la ayuda de la joven hasta la llegada del personal de emergencias.

Finalmente, la motociclista fue trasladada al hospital local para ser evaluada. Por fortuna, las lesiones sufridas no revestían gravedad.

Un reclamo que vuelve a aparecer

Más allá de que esta vez no se registraron heridas de gravedad, el accidente volvió a encender una preocupación que los vecinos ya habían planteado en otras oportunidades.

La mujer que filmó el choque manifestó nuevamente su inquietud por la circulación vehicular en esa zona y reclamó la instalación de un reductor de velocidad. Según expresó, en esa calle suelen producirse accidentes y considera que resulta necesario implementar medidas preventivas.

El pedido apunta a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por Moyano y Roca y generar mayores condiciones de seguridad en una intersección que, según los residentes, se transformó en un punto conflictivo.