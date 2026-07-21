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Dos incendios se registraron durante la tarde de este martes en Río Gallegos y demandaron la intervención simultánea de dotaciones de Bomberos.

Uno de los siniestros ocurrió en el primer piso de una vivienda del barrio Santa Cruz (Manzana 592) y requirió la intervención de la División Cuartel 24°. El operativo se desarrolló entre las 13:30 y las 15:00, con la participación del móvil M-1118. Durante las tareas, los efectivos desplegaron una línea de 38 milímetros para controlar y extinguir las llamas, que se concentraban en un dormitorio.

Según precisaron las autoridades, el fuego se originó de manera accidental cuando la llama de un soplete entró en contacto con material combustible mientras se realizaban trabajos para descongelar cañerías. No se registraron personas lesionadas.

Por otra parte, la División Cuartel 2° sofocó un incendio en la planta alta de una vivienda ubicada en Belgrano N° 2497. El foco ígneo se inició de forma accidental, cuando una prenda que se encontraba en proceso de secado tomó contacto con un artefacto de calefacción.

El operativo, realizado entre las 13:20 y las 15:25 con el móvil M-1003, incluyó el despliegue de una escalera, una línea de 38 milímetros y una línea devanadera para extinguir el fuego. Posteriormente, el personal efectuó tareas de remoción, enfriamiento y despeje del material combustible. El siniestro provocó daños parciales en dos habitaciones de la planta alta, aunque no se registraron personas lesionadas.

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