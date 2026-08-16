Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada del viernes pasado dejó un amplio despliegue de prevención, control y asistencia en distintos sectores rurales y corredores viales de Santa Cruz. Las tareas fueron desarrolladas por diferentes dependencias policiales y contaron, en algunos casos, con la participación de organismos provinciales y entidades vinculadas al ámbito laboral rural.

El operativo tuvo distintos objetivos según el lugar: mientras en determinados puntos se reforzaron los controles sobre vehículos, documentación y transporte de productos, en establecimientos rurales se avanzó con relevamientos territoriales destinados a conocer la realidad de quienes desarrollan sus actividades en el interior provincial.

A estas acciones se sumó una intervención de carácter asistencial en la zona de Cerrito, donde personal policial llegó hasta la Estancia La Entrerriana para entregar fardos de pasto, víveres e indumentaria térmica ante las condiciones climáticas que atraviesa la región.

De esta manera, el despliegue combinó tres ejes centrales: prevención, fiscalización y asistencia, en una jornada marcada por las exigencias que impone el invierno santacruceño.

Agentes entrevistándose con vecinos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Uno de los principales puntos de intervención estuvo ubicado en el cruce de las Rutas Nacionales N.º 3 y 281, donde se realizó un operativo articulado de control. En el procedimiento participaron efectivos del Departamento Caminera Zona Norte, la División Operaciones Rurales Caleta Olivia, la División Comisaría Jaramillo, la Subcomisaría Fitz Roy y la Sección Operaciones Rurales Jaramillo.

El operativo se llevó adelante entre las 15:30 y las 18:00 horas. Durante ese período se labraron diferentes actas de infracción como consecuencia de irregularidades detectadas por el personal actuante. Entre los procedimientos realizados se registraron dos actas de infracción por falta de habilitación provincial de transporte.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante el mismo operativo se confeccionó además un acta que derivó en el secuestro de un vehículo por falta del seguro obligatorio. La medida se adoptó a partir de la irregularidad detectada durante el control y se incorporó a las actuaciones correspondientes.

El procedimiento realizado en el cruce de las rutas 3 y 281 también derivó en un acta con decomiso por traslado de leña sin la correspondiente guía. La irregularidad fue puesta en conocimiento del Consejo Agrario Provincial, organismo que intervino en el marco de sus competencias.

Mientras se desarrollaban los controles sobre las rutas del norte provincial, personal de la División Operaciones Rurales Piedra Buena continuó con tareas de relevamiento territorial en distintos establecimientos.

Las intervenciones se realizaron en los campos denominados “Makenke” y “La Colmena”, con la participación de representantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Ministerio de Trabajo de la Provincia.