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Este domingo 18 de octubre, en el marco del Día de la Madre, la Policía de Santa Cruz y la Superintendencia de Bomberos rindieron homenaje a las mujeres que forman parte de ambas instituciones y que, día a día, cumplen con la tarea de servir y proteger a la comunidad sin dejar de lado su rol familiar.

Desde las redes sociales de la Policía provincial publicaron un video protagonizado por integrantes de la fuerza, acompañado de un mensaje que puso en valor el esfuerzo de quienes concilian las exigencias de su trabajo con la crianza y el cuidado de sus hijos.

“Detrás de cada uniforme hay mujeres valientes que abrazan ambos roles con el mismo orgullo, resignando tiempos y distancia para velar por el bienestar de nuestras familias y de cada hogar santacruceño”, expresaron.

En la publicación, la institución también destacó la vocación que impulsa a estas mujeres a asumir responsabilidades tanto dentro como fuera del ámbito laboral. “El amor de madre es la fuerza que las impulsa a dar todo de sí en cada jornada”, señalaron, antes de agradecerles por su “compromiso, amor y entrega incondicional”.

Bajo el lema “Madres de Santa Cruz: proteger por vocación, cuidar con amor”, la Jefatura de Policía extendió su reconocimiento a todas las madres que integran la institución y a las mamás de la provincia.

“Detrás de cada uniforme que vestimos con orgullo, hay mujeres valientes que concilian a diario el deber de cuidar a sus familias con la misión de garantizar la seguridad de cada hogar santacruceño”, remarcaron.

Bomberos también reconoció a las madres de la institución

Por su parte, la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz se sumó a los saludos con un mensaje dedicado a las mujeres bomberas y policías que desempeñan sus funciones con compromiso y vocación, al tiempo que asumen el desafío de la maternidad.

“Queremos hacer llegar nuestro más afectuoso saludo a todas las madres que forman parte de nuestra institución”, expresaron desde el organismo.

El reconocimiento también incluyó a las madres del personal y a las familias que acompañan desde sus hogares a quienes tienen la responsabilidad de servir a la comunidad. En ese sentido, destacaron el papel fundamental de quienes brindan apoyo y contención durante las exigentes jornadas de trabajo.

“Porque detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña, espera y comprende; un abrazo que sostiene y un amor que siempre está presente”, manifestaron.

El posteo de la Superintendencia de Bomberos para saludar a las madres de la institución en su día.