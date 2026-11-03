Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Varios casos violentos en la localidad de Río Gallegos se registraron el pasado fin de semana y generaron preocupación en la comunidad. Durante la noche del sábado, una mujer de 39 años apuñaló a un menor de 16 años y se entregó a la Policía a primera hora del domingo. Para conocer más detalles de este y otro casos en la capital de la provincia de Santa Cruz, el equipo de LU12 AM680 se puso en contacto con el comisario Cristian Garay, de la Regional Sur.

Sobre el caso del menor lesionado, que tiene a un internado y a una detenida, el policía informó que la intervención policial se llevó a cabo ese sábado 31 de octubre alrededor de las 20:30 horas. “Solicitaban a la Policía debido a la presencia de una persona cerquita de un local comercial de deportivo ahí en la zona céntrica que presentaba heridas en el cuerpo“, informó.

“Inmediatamente, interviene personal de la Comisaría Primera, requieren el auxilio del Hospital Regional y el menor es trasladado para su atención. A partir de ahí, a través de las averiguaciones que se realizaron ahí en el lugar, se establece que el lugar donde habría sido agredido eh había sido en la calle Rawson y Néstor Kirchner”, agregó.

La agresora se presentó en la Comisaría Segunda y quedó detenida.

Tras la intervención de la Comisaría Segunda, que es la que corresponde por jurisdicción, los efectivos realizaron las primeras averiguaciones, analizaron materiales fílmicos obtenidos y pudieron recabar algunos testimonios que permitieron identificar a una persona de sexo femenino que había sido la que produjo la lesión.

Asimismo, manifestó que, hasta el momento, “la información que tenemos es que era parte de una gresca que había en el lugar” y mencionó que, por cuestiones de la investigación, “se se establecerá si estos jóvenes participaban y qué intervención que tuvo la mujer”.

También contó que la mujer se presentó en la dependencia policial luego de las 0 horas del domingo primero de noviembre. “Fue en forma espontánea y se puso a disposición de la justicia”.

Carlos Ferrel Gilmar tenía 35 años al momento de su muerte. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, el mismo domingo a la madrugada, “tomamos conocimiento de que en un domicilio había otro menor lesionado con con arma blanca que en principio también había formado parte de la misma gresca, por lo que se investiga si también fue agredido por la mujer”.

Garay dijo desconocer si la mujer pudo declarar ante el juzgado interviniente y comentó que están a disposición de la justicia por si hay otras diligencias que se necesitan realizar para generar alguna prueba, o que sea necesario para el expediente.

Peleas entre adolescentes

Sobre los distintos hechos de violencia que incluyen a menores o adolescentes en la localidad de Río Gallegos, el comisario Garay explicó que han tenido registro de varias situaciones durante el transcurso del año.

De la misma manera explicó que en el último tiempo han tenido intervenciones en la salida de los locales bailables. “Estamos ocupándonos, intentando poder intervenir en este tipo de situaciones a tiempo, pero lo cierto es que hace falta el compromiso de otros entes, como de la familia”.

Gilmar tomando un helado con uno de sus hijos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Policías separados de sus cargos

Al ser consultados de cuántos son los efectivos que están separados por el momento de su de su función en la Comisaría Séptima por la muerte de Gilmar Claros Ferrel hasta que se investigue profundamente los hechos, Garay comentó que por el momento hay tres efectivos que han sido notificados ya hace unos días sobre la suspensión temporal de de sus funciones.

“La causa sigue en trámite, así que estamos a la espera de ver cómo va evolucionando en relación a las actuaciones”, comentó el comisario a LU12AM680.