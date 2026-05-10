Según pudo saber La Opinión Austral, el cadaver habría sido hallado dentro del inmueble abandonado situados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur.

En el lugar trabaja personal de Gendarmería Nacional Argentina junto a efectivos policiales y peritos, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias de la muerte.

Aníbal Cepeda de 72 años está desaparecido desde el 20 de abril pasado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

No obstante, resta la confirmación oficial de identidad mediante la correspondiente autopsia y pericias forenses.

Según confirmó el Comisario General, Daniel Carrillo, por la tarde darán una conferencia en la Jefatura de Policia para dar más detalles del hallazgo.

El operativo se realizó tras la detención de Marcelo Curtti

El hallazgo ocurrió en el marco del operativo de búsqueda que se desarrollaba desde hacía semanas para dar con el paradero de Aníbal Cepeda.

De acuerdo a la información recabada por este medio, los investigadores llegaron hasta el lugar siguiendo datos aportados por Marcelo Curtti, el hombre detenido durante la madrugada de este domingo en Río Gallegos.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la causa de muerte ni sobre la situación procesal del detenido, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Los departamentos estaban bajo custodia de Gendarmería

Los edificios donde fue encontrado el cuerpo forman parte de bienes decomisados en causas judiciales federales vinculadas a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial investigado por presunto lavado de dinero.

Días atrás, Gendarmería Nacional Argentina había comenzado tareas de custodia permanente en el predio debido a reiterados hechos de vandalismo y ocupaciones ilegales.

Los inmuebles actualmente estarían bajo administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar bienes decomisados por orden judicial.

La noticia generó una profunda conmoción en Río Gallegos, donde familiares, allegados y vecinos seguían de cerca la búsqueda del jubilado desaparecido.