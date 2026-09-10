Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un tripulante del buque pesquero Argenova IV murió durante la madrugada del miércoles, mientras la embarcación navegaba frente a las costas de Chubut rumbo a Puerto Deseado. La víctima fue identificada como Fabián Esteban Alcoba, de 36 años, oriundo de Goya, Corrientes, quien trabajaba como primer oficial de cubierta.

De acuerdo con la información reconstruida a partir de fuentes oficiales, Alcoba había manifestado durante la noche al capitán de la embarcación que atravesaba un cuadro de salud que le generaba preocupación. También habría referido problemas gastrointestinales y había dado a conocer que tenía la intención de desembarcar.

Ante esa situación, el capitán habría decidido modificar el rumbo del Argenova IV para dirigirse hacia la bahía de Camarones. Según se informó, la empresa ya había coordinado el desembarco del tripulante, previsto para las primeras horas de la tarde. La comunicación con la compañía se habría concretado la noche anterior, alrededor de las 22.

Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, un marinero advirtió al capitán que Alcoba no aparecía. A partir de ese momento, la tripulación inició una búsqueda dentro del buque hasta encontrarlo en un sector de estribor, ya sin signos vitales.

Tras el hallazgo, la escala en Camarones quedó suspendida y el barco continuó su navegación directamente hacia Puerto Deseado, su puerto de asiento, trasladando el cuerpo del trabajador. La embarcación habría arribado a horas de la madrugada de este 10 de septiembre.

La Prefectura Naval Argentina tomó intervención luego de recibir la comunicación del capitán. En una primera instancia, las actuaciones estuvieron a cargo de la Prefectura de Camarones. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal de Caleta Olivia dispuso que la dependencia de Prefectura de Puerto Deseado continuara con las diligencias una vez que el buque arribara a la localidad santacruceña.

Desde la empresa confirmaron el fallecimiento y señalaron que personal de Argenova se trasladaba hacia Puerto Deseado para participar de las actuaciones y ponerse a disposición de los familiares de Alcoba. A su vez, desde el área de Comunicación Externa de Nueva Pescanova indicaron que se puso en marcha una investigación interna para determinar qué ocurrió a bordo.

La muerte del tripulante generó conmoción entre sus compañeros. Uno de ellos manifestó su preocupación por otros episodios recientes ocurridos durante tareas de pesca y reclamó mayor atención sobre las condiciones de quienes trabajan embarcados. “Hace menos de un mes un compañero cayó al agua y se salvó de milagro, y ahora muere otro. Algo está pasando”, expresó el trabajador, quien recordó que Alcoba era esperado por su familia.

“El dolor que tenemos es indescriptible”

En publicaciones realizadas en redes sociales y vinculadas con la cobertura de otro medio correntino, familiares de Fabián Esteban Alcoba expresaron su dolor y pidieron respeto por la intimidad. “El dolor que tenemos es indescriptible, por favor dejen que transitemos en paz”, escribió Viviana Ontiveros. En tanto, Ana Marcela Alcoba manifestó: “Es necesario poner nombre y apellido, atrás hay una familia”. En otra publicación, también había expresado: “Por favor, borren el nombre”.

Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo despidieron con profundo pesar al marinero. “Extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos, brindando fuerzas y afecto en estos momentos. Para Fabian, el descanso eterno”.

Además, desde la página Marinero Puerto Madryn, que pertenece a un trabajador que realizan publicaciones acerca de la actividad, se refirieron al hecho y solicitaron a las tripulaciones: “No reírse cuando vean a un compañero mal, cada persona vive una lucha en su cabeza, muchas veces nadie sabe que pasa y tampoco nadie le puede contar sus problemas a alguien que recién conoció”.

La investigación del caso

Por el momento, la causa de la muerte continúa bajo investigación. La Justicia deberá establecer las circunstancias que rodearon la muerte del primer oficial y reconstruir la secuencia de hechos desde que manifestó su malestar hasta que fue encontrado sin vida.

Sin embargo, el comunicador Juan Cruz Velasquez publicó en sus redes sociales que el fallecimiento “parece haber sido autoinfligido”, una hipótesis que aún no fue confirmada oficialmente. El hecho se conoció en una fecha especialmente sensible, ya que este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

autopsia para determinar de manera fehaciente la causa del fallecimiento. Además, se espera que los integrantes de la tripulación presten declaración ante las autoridades y aporten información sobre las horas previas al hallazgo. El cuerpo será sometido a unapara determinar de manera fehaciente la causa del fallecimiento. Además, se espera que los integrantes de la tripulacióny aporten información sobre las horas previas al hallazgo. La investigación interna de la empresa se desarrollará en paralelo con las actuaciones de Prefectura y del Ministerio Público Fiscal.